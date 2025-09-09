小三通迎戰10月黃金周 金門縣府力拚航班增至28航次

因應即將到來的中秋、雙十連假及大陸10月1日的「黃金周」長假，金門縣政府昨日召開小三通疏運座談會，邀集中央駐金聯檢單位及金門縣政府觀光處、港務處齊聚，協調連假期間運力整備、通關效率提升及防疫措施等各項重要事宜，盼有效疏運台商及旅客。

這場會議由金門縣政府參議陳祥麟主持，邀集中央駐金聯檢單位及縣府觀光處等相關部門，共同討論如何提升運力、加快通關流程並兼顧防疫安全，務求讓旅客順利抵達。

縣府指出，將根據過往旅客流量，今年8月份暑假期間陸客來到高峰，可預見10月接連而來的假期，加上台商返鄉、大陸地區長達8天的連假，旅客人潮恐超越8月份的暑假高峰，為求能夠有效疏運旅客。縣府規劃自9月27日至10月12日，全面加強小三通運能，包括增加備勤船舶、調整加班船班，縮短候船時間，以應對旅客高峰。

縣府也說，縣長陳福海已指示加強與航運公司及水頭港CIQS連檢單位溝通，檢討航班運行狀況，適時調整應變措施，並請陳祥麟參議率金門縣政府團隊於9月10日拜會交通部航港局長葉協隆，期望能將現有小三通金廈航線往返24航次提升至28航次，以利小三通健康有序的發展。

除了增強船運能力外，金門縣政府特別強調，將請各單位於通關流程上進行優化，提升通行效率。海關及移民署已經做好準備，將在高峰時段增加人員，提升清關效率，縮短旅客的等候時間。

金門縣政府表示，這次的疏運工作需要政府部門和業界的共同努力，會議中，交通部航港局也承諾，將協調各航商全力配合金門縣政府的疏運整備，確保航運服務的順暢與旅客的安全。政府與業界的協同合作，將有助於提升整體服務品質，讓台商與旅客能夠順利通行。

金門縣政府已針對10月大陸長假期間的小三通運輸進行全面準備，透過加強船班運力、優化通關流程，並促進政府與業界的合作，金門縣政府有信心在假期期間提供安全、便捷的疏運服務，讓每位旅客都能安心出行。

