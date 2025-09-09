嗅覺變差竟是失智症警訊！ 醫：發病前5～10年就有徵兆

不少人會覺得嗅覺變差只是小事，但醫師提醒，這背後可能隱藏腦部疾病的警訊，胸腔暨重症醫師黃軒指出，嗅覺功能和大腦神經網路緊密相連，研究發現，阿茲海默症患者往往在發病前五到十年，嗅覺就已經出現異常，因此一旦出現嗅覺持續下降，或伴隨記憶力減退，就應儘早就醫檢查。

黃軒今（9）日在臉書發文分享，嗅覺並非單一感官，而是透過嗅球與藍斑核等腦部區域進行處理與調控，這些部位正是失智症早期會發生病變的地方。研究顯示，在輕度認知障礙甚至β-澱粉樣蛋白沉積之前，嗅覺就可能率先受損。多篇縱向研究也佐證，若嗅覺測試異常，五至十年後罹患阿茲海默症的風險會顯著增加。

至於如何自我檢測，黃軒建議可利用日常物品進行測試，例如閉上眼睛、單邊鼻孔分別聞香水、肥皂、檸檬皮等氣味，觀察是否變淡或模糊；若連咖啡粉、蒜頭、洋蔥、芥末等刺激性強的氣味都感受不到，則可能屬於嗅覺喪失。

他提醒，嗅覺異常不只與阿茲海默症有關，也可能是帕金森氏症的早期徵兆。以下四種情況特別需要警覺並就醫：一、突然完全聞不到味道。二、嗅覺下降超過兩周無法恢復。三、出現嗅覺錯亂，聞到的氣味與實際不同。四、同時伴隨記憶力減退或生活習慣異常。

