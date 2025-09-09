國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

衛福部疾管署新任署長由副署長羅一鈞接任，今舉行交接典禮，羅一鈞今致詞表示，一路養成讓他相當感謝，像小雞一般長成母雞，他也體會到「人才培育對於公衛重要，需要留住更多人才」，因此規畫讓3位防疫醫師至非洲歷練、脫胎換骨。他也笑說，自己疫情期間沒時間洗衣服，爸爸買了洗脫烘機器，就不需要拜託媽媽幫忙洗衣了。

今上午在於疾管署舉行交接典禮，由前任署長、現衛福部常務次長莊人祥交接給羅一鈞，並由石崇良擔任監交人，前署長郭旭崧、台大副校長張上淳等也一同出席。石崇良致詞表示，莊人祥貢獻，其積極多項前瞻且具體的防疫政策，包括興建國家級防疫中心、啟動國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫、推動健康台灣國家疫苗產業政策、強化流感與COVID-19疫苗接種策略等各項治作為，更是數據分析專家，現升次長有更重要使命。

石崇良笑說，國民女婿羅一鈞大家不陌生，「如果沒限制入場人數就要借大巨蛋」。羅一鈞在替代役時期就赴非洲地區服務並進入公衛領域，2008年進入當時的疾管局，之後又到美國疾病管制與預防中心受訓。2016年升任副署長，並在疫情期間擔任醫療應變組副組長，用清楚易懂說明方式讓社會安心，是政府最好的發言人。

石崇良說，羅一鈞的歷經十年磨一劍升任署長可謂實至名歸。不過未來還有很多挑戰，相信在羅一鈞領導下，疾管署的業務、全國防疫工作及中央與地方的協調合作，都將更好。

羅一鈞表示，感謝國家對他栽培，過去他擔任外交替代役至非洲，讓他認識充滿傳染病卻也有趣環境，因此立志投身傳染病防治。在台大感染科期間看到愛滋疫情，體認到在下游無法解決醫療問題，要至上游杜絕染病發生，因此至疾管局工作後到美國受訓，這一路養成讓他相當感謝，他現在47歲，距離退休也還有17年，他也體會到「人才培育對於公衛重要，需要留住更多人才」，規畫讓新進防疫醫師至非洲歷練、脫胎換骨。

羅打趣表示，感謝家人今天特別來，在艱困防疫期間「三過家人而不入」，疫情期間沒時間洗衣服，爸爸買了洗脫烘就不需要拜託媽媽了。未來的路還長，會持續精進努力。

衛福部次長、疾管署前署長莊人祥說，卸下疾管署重任，但有新任務，讓他負更大責任為國人服務，感謝過去有機會去加拿大、英國等地方學習，並在疫情期間擔任疫情中心主任，後續被拔擢為署長，過去這段時間也要謝謝長官及部屬給予的寬容及支持，完成艱難的任務，相信未來疾管署在羅帶領下會更好。 衛福部疾管署新任署長由副署長羅一鈞（右6）接任，今舉行交接典禮。記者翁唯真／攝影 衛福部疾管署新任署長由副署長羅一鈞（右）接任，今舉行交接典禮。記者翁唯真／攝影

