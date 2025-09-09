中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

快訊

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐，台北市政府衛生局也出面回應，將請衛福部食藥署協助通報Meta，要求影片下架。本報資料照片

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐，台北市政府衛生局也出面回應，將請衛福部食藥署協助通報Meta，要求影片下架。中醫師全聯會則發布聲明指出，影片觀點「與大部分中醫師觀點不相同，閱聽大眾自行審慎判斷。」

由於各界疑慮不斷，據傳該診所已將影片移除，不過，在影片移除前，面對網友質疑，診所仍在留言區中強調，「避免再吃加工食品，才能增加順產機率」。中醫師全聯會媒體文宣主委陳潮宗表示，中醫診所醫師自拍影片有提到麵食有很多添加劑，吃麵食會影響懷孕及備孕，與極大部分中醫師觀點不相同，閱聽大眾，自行審慎判斷。

開業婦產科醫師蘇怡寧日前在臉書轉貼該則短影音批評，「有牌專業人士跟著人家一起講幹話，這樣實在不行。」經經常有人隨口說懷孕吃這個、吃那個都不行，過去有人說吃桃子、吃龍眼不行，「現在連吃個麵也要被恐嚇」，近期門診時，還遇到孕婦誤會，是吃下「禁忌食物」導致流產，因此自責不已。

有民眾在臉書詢問該名中醫師，是否可提出相關證據，對方回應一則國外研究，稱攝取超加工食品過量會導致不孕症發生。對此，蘇怡寧回應，這是被質疑後隨意引用證據力不高的問卷研究「亂說一通」，且研究主軸是「超加工食品」，而麵條根本不屬於超加工食品，何況研究結論也沒有提及，「吃麵食會害胎兒沒心跳」，根本是「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿。」

