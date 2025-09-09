你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人滑手機已成生活日常，專家提醒，長時間低頭會造成頸椎壓力，建議需適時的伸展。示意圖／ingimage

「醫生，我才20歲，脖子硬得跟石頭一樣，還一直頭痛…」一名年輕女孩帶著困惑與痛苦來到醫院求診，結果一照X光，讓醫師都嚇一跳：她的頸椎曲線已經消失，看起來就像60歲長者的頸椎！這種狀況現代人越來越常見，反映長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲的生活型態帶來的健康隱憂。

員榮醫院神經內科醫師葉宗勲指出，健康的頸椎應呈現自然的「C字形」前彎，像人體內建避震器，支撐頭部重量、緩衝日常活動壓力。但女孩的X光片顯示，這條生命曲線已消失，取而代之的是僵硬的直線，醫學上稱為「手機頸」或「軍人頸」，代表頸椎結構提早退化。

葉宗勲解釋，頭顱其實相當沉重，低頭姿勢會讓頸椎承受倍數級壓力：低頭15度，頸椎負擔約12公斤；低頭30度，承重18公斤；若低到60度（常見滑手機姿勢），壓力暴增至27公斤，相當於脖子上掛著一顆保齡球或一個7、8歲的孩子。長期下來，頸椎肌肉與韌帶不堪負荷，椎間盤逐漸受壓，整個頸椎結構容易變形，提前出現退化問題。

除了肩頸痠痛，頸椎異常還可能引發全身連鎖反應。葉宗勲表示，頸椎變直會影響腦部血液循環，造成頑固性頭痛與眩暈；神經孔道變窄可能壓迫手臂或手指神經，引起麻木、刺痛；嚴重甚至會加速椎間盤突出、骨刺增生，讓年輕人提前面臨老化骨骼問題。

3招頸椎伸展術 造別手機頸

葉宗勲提供三個簡單又實用的方法，幫助低頭族自救：

視線平行法：將手機或螢幕舉高，視線與螢幕保持平行，避免長時間低頭。

30分鐘法則：每使用手機或電腦30分鐘，就休息5分鐘，站起來活動肩頸、遠望放鬆眼睛。

靠牆縮下巴：全身靠牆站立，下巴水平向後收，後腦勺輕貼牆面，維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌群。

現代人滑手機已成生活日常，但專家提醒，別讓低頭習慣悄悄「偷走」你的頸椎健康，從小改變姿勢、養成伸展習慣，才能讓脖子長久「年輕有力」。

