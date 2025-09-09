長期胸悶、咳嗽...竟是「毛玻璃肺結節」！胸腔醫驚呼：快換工作

若察覺身體有異狀，最好盡早就醫，胸腔科醫師蘇一峰分享，近期遇到一名60歲女子，因咳嗽、胸悶來就醫檢查，一照電腦斷層發現「滿天星肺結節」，問診後竟和工作有關，讓他建議對方最好更換工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蘇一峰在臉書表示，這名女子稱自己每次上班就會咳嗽、胸悶不舒服，才來醫院檢查，經過電腦斷層檢查後，發現胸腔有幾十顆毛玻璃的肺結節，進一步詢問才知道對方從事製鞋工作，長期接觸含有甲苯的有機溶劑，當下立即建議對方更換工作，才不會對身體繼續造成危害。

貼文一出後，不少網友都表示「這才是真正的功德！日後必有福報」、「都是辛苦人做的工作，等到發現時都是很嚴重了」、「我的家人在玻璃纖維工廠上班2年左右，一場車禍導致肋骨斷裂，無意間發現整個胸腔都是玻璃纖維」、「建議去看職業病專科申請職業病鑑定！」、「有機溶劑真的很傷身體」、「職業傷害真的很無奈」、「學校長期使用漂白水消毒，對清潔阿姨也是隱患之一」。

對此，蘇一峰也補充，該名患者目前正透過補充「N-乙醯半胱氨酸（NAC）」改善，但若要避免胸腔接觸有機溶劑造成職業傷害，戴上防毒面罩才有效，強調趕快脫離工作環境才是目前最重要的事情。

商品推薦