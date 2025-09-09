陳亮妤接任健保署長 推動四大改革藍圖

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良（左）主持交接布達儀式，新任健保署長陳亮妤（右）宣誓就職。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良（左）主持交接布達儀式，新任健保署長陳亮妤（右）宣誓就職。記者林伯東／攝影

衛福部中央健康保險署上午舉行署長交接，新任署長陳亮妤上任，強調健保改革責無旁貸，並提出四大施政重點。

陳亮妤表示四大施政重點為：推動健保財務多元挹注，因應高齡化帶來的財務挑戰；改善醫療人員工作環境，確保人力永續；強化慢性病與癌症治療，持續推動新藥基金與慢性病計畫；推進健保數位轉型，打造智慧安全就醫環境。陳亮妤承諾將延續歷任署長努力，落實「健康台灣」願景。

衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，新任健保署長陳亮妤致詞。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，新任健保署長陳亮妤致詞。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良主持交接布達儀式並致詞。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良主持交接布達儀式並致詞。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，前副總統陳建仁（右至左）、和信醫院院長黃達夫、北榮院長陳威明出席。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，前副總統陳建仁（右至左）、和信醫院院長黃達夫、北榮院長陳威明出席。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良（中）主持交接布達儀式，代理健保署長龐一鳴（左）交接給新任健保署長陳亮妤（右）。記者林伯東／攝影
衛福部健保署署長上午舉行交接布達典禮，衛福部長石崇良（中）主持交接布達儀式，代理健保署長龐一鳴（左）交接給新任健保署長陳亮妤（右）。記者林伯東／攝影

健保 財務 慢性病 健保署

