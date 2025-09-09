快訊

運動部長李洋今正式上任 彭啓明盼環保成體育賽事標配

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣運動部9日正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影
台灣運動部9日正式成立，由兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長。記者邱德祥／攝影

運動部今於「國民體育日」正式揭牌，首任部長李洋也正式上任。環境部長彭啓明今表示，期待未來能與運動部攜手，把環保變成體育賽事的「標配」，一起推動健康與永續並行的生活方式。

彭啓明今於臉書表示，今運動部正式掛牌成立，以「1新造、2翻轉、3推進」為藍圖，推動全民運動、強化選手培育，同時帶動運動產業發展，迎接「運動99、健康久久」的新世代。彭啓明也特別恭喜首任運動部長李洋，他說，李洋和自己一樣都是從民間走進政府，身份的轉換意味著生活將迎來巨大的改變與挑戰。

彭啓明表示，自己過去也積極參加各種運動賽事，更努力把環保元素融入其中，推廣使用循環杯、由寶特瓶回收製成的賽服，甚至推動運動輔助器材的循環利用。記得上次邀請李洋到環境部分享時，他特別提到，運動本身就是很環保的事，因為愛運動、愛地球、愛環境的人往往是同一群。

彭啓明指出，期待未來能與李洋攜手，把環保變成體育賽事的「標配」，一起推動健康與永續並行的生活方式。

運動 體育 李洋 彭啓明 運動部

延伸閱讀

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

李洋上任運動部部長 賴清德總統：希望體育界、全民支持

履踐競選政見 賴清德昔提八大體育政見、運動部今揭牌成立

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

