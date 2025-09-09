幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
7歲幼童日前邊看電視、吃餅乾，把奧特曼吊飾吃進肚子裡，X光片照出明顯的光亮身影，網友直呼「可愛」，還問奧特曼拉出來後會變成「奧德塞」嗎？圖／翻攝自threads
超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡帶他就醫檢查，X光片照出腹腔有隻2.8公分x1.4公分的奧特曼，明顯光亮身影，網友看了歪樓直呼「可愛」，還問奧特曼拉出來後會變成「奧德塞」嗎？

一名網友把照出來的X光片貼文，指出上星期六他的侄子吃東西吃到一半突然說，好像把奧特曼吃下去！今天去照X光片果然… 一邊看電視一邊吃餅乾的後果。從照出來的X光片，明顯看到奧特曼吊飾光影，貼文者還俏皮把真的奧特曼，放在奧特曼X光片光影旁做對比，標註「奧特曼本人在此」，唯妙唯肖。

大批網友留言，直呼「可愛」、「不好意思，偷偷的笑了」、「 請問奧特曼有拿出來？」「X光片可以裱框嗎？超酷的」、「奧特曼已經快走到出口了， 離開洞口會「ㄎㄧㄤ」一聲」、「大出來是不是變成奧德賽？」、「史上第一個跟奧特曼合體的人」。

貼文者說，小孩沒有不適症狀，就是因為那天一直拿在手上玩，邊吃邊玩的結果，奧特曼出來的時候，希望洗一洗侄子還是愛他。

負責檢查的羅東博愛醫院醫師謝錦桐表示，這名7歲童照x光後發現異物，吊飾大約2.8公分x1.4公分，已經隨著腸道蠕動到小腸，觀察後因狀態良好，回家密切觀察是否隨排便排出，應該沒有什麼大礙。

7歲幼童日前邊看電視、吃餅乾，把奧特曼吊飾吃進肚子裡，X光片照出明顯的光亮身影，與真的奧特曼做對比，讓網友直呼「可愛」，還問奧特曼拉出來後會變成「奧德塞」嗎？圖／翻攝自threads
