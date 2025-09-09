快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

銅板美食撐不住！「晴光紅豆餅」宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

走路喘不過氣竟罹肺癌晚期！台南65歲男免疫治療助病情穩定

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院胸腔內科主治醫師鄭舒帆表示，肺癌是一個變化快速、治療需要精準判斷的疾病，且國人肺癌晚期確診比例偏高，健保署今年6月起針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付，估計每年將有1600名病人受惠。記者萬于甄／攝影
奇美醫院胸腔內科主治醫師鄭舒帆表示，肺癌是一個變化快速、治療需要精準判斷的疾病，且國人肺癌晚期確診比例偏高，健保署今年6月起針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付，估計每年將有1600名病人受惠。記者萬于甄／攝影

台南一名65歲許姓男子因出現持續咳嗽、走路喘不過氣等症狀，近期到奇美醫院就診，經胸腔內科主治醫師鄭舒帆檢查，確診晚期肺腺癌且已擴散到肝臟，讓許男一度感到絕望，在鄭舒帆建議下，許男最後接受免疫治療搭配化療，腫瘤已有縮小趨勢，目前仍積極配合治療中。

鄭舒帆表示，衛福部公布去年國人十大死因，癌症已連續43年高居國人死因首位，其中肺癌多年蟬聯癌症榜首，死亡人數也超過1萬人；肺癌是一個變化快速、治療需要精準判斷的疾病，且國人肺癌晚期確診比例偏高。

他提到，過去有基因突變的病人可使用標靶藥物治療，但若沒有EGFR（表皮生長因子受體）或ALK（間變性淋巴瘤激酶）等基因突變的病人，選擇相對較少，往往只能單靠化療，若想進一步加強治療效果，則需自費免疫治療，每年療程恐花費逾200萬，對病人經濟負擔不小。

鄭舒帆分享案例，65歲上班族退休的許男，本身不抽菸，也沒有家族病史，更有良好的運動習慣，近期因持續咳嗽、走路喘不過氣就醫，經電腦斷層、切片檢查後確診為肺腺癌晚期，且癌細胞已擴散到肝臟。

許男因基因檢測無特定EGFR或ALK突變，無法使用標靶藥物，病情控制有限，且恐需面臨龐大治療費用，讓他一度感到絕望，所幸，今年6月起健保署擴大給付，在鄭舒帆建議下，許男也接受免疫治療合併化學治療和血管新生製劑治療，目前病況穩定，也無需擔憂經濟壓力。

鄭舒帆表示，免疫治療就像是喚醒體內的「抗癌部隊」，讓免疫系統能辨識並攻擊癌細胞，多項大型國際試驗也證實能延長存活期、提升疾病控制率，同時結合血管新生抑制劑，對於臨床上部分病人族群來說，可讓腫瘤惡化機會減少，爭取更多寶貴的時光。

健保署今年6月1日起，針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付「免疫治療合併化學治療」與「化學治療合併免疫與血管新生抑制劑」，估計每年將有1600名病人受惠。鄭舒帆也說，新的治療方案的出現，不僅是醫療上的進展，更是病人與家屬的新希望，也讓更多人不再因經濟壓力而對治療卻步。

肺癌 健保署 基因檢測

延伸閱讀

多專科團隊助攻，有效提升肺癌病患存活期

醫學中心肺癌專家籲：健保資源逐步轉往早期診斷及治療

國際癌團CEO：政府投資肺癌篩檢、早期治療，將帶來長遠效益

完善早期肺癌防治拼圖　專家籲「早篩早治」無縫接軌

相關新聞

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方...

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。