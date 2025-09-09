走路喘不過氣竟罹肺癌晚期！台南65歲男免疫治療助病情穩定

台南一名65歲許姓男子因出現持續咳嗽、走路喘不過氣等症狀，近期到奇美醫院就診，經胸腔內科主治醫師鄭舒帆檢查，確診晚期肺腺癌且已擴散到肝臟，讓許男一度感到絕望，在鄭舒帆建議下，許男最後接受免疫治療搭配化療，腫瘤已有縮小趨勢，目前仍積極配合治療中。

鄭舒帆表示，衛福部公布去年國人十大死因，癌症已連續43年高居國人死因首位，其中肺癌多年蟬聯癌症榜首，死亡人數也超過1萬人；肺癌是一個變化快速、治療需要精準判斷的疾病，且國人肺癌晚期確診比例偏高。

他提到，過去有基因突變的病人可使用標靶藥物治療，但若沒有EGFR（表皮生長因子受體）或ALK（間變性淋巴瘤激酶）等基因突變的病人，選擇相對較少，往往只能單靠化療，若想進一步加強治療效果，則需自費免疫治療，每年療程恐花費逾200萬，對病人經濟負擔不小。

鄭舒帆分享案例，65歲上班族退休的許男，本身不抽菸，也沒有家族病史，更有良好的運動習慣，近期因持續咳嗽、走路喘不過氣就醫，經電腦斷層、切片檢查後確診為肺腺癌晚期，且癌細胞已擴散到肝臟。

許男因基因檢測無特定EGFR或ALK突變，無法使用標靶藥物，病情控制有限，且恐需面臨龐大治療費用，讓他一度感到絕望，所幸，今年6月起健保署擴大給付，在鄭舒帆建議下，許男也接受免疫治療合併化學治療和血管新生製劑治療，目前病況穩定，也無需擔憂經濟壓力。

鄭舒帆表示，免疫治療就像是喚醒體內的「抗癌部隊」，讓免疫系統能辨識並攻擊癌細胞，多項大型國際試驗也證實能延長存活期、提升疾病控制率，同時結合血管新生抑制劑，對於臨床上部分病人族群來說，可讓腫瘤惡化機會減少，爭取更多寶貴的時光。

健保署今年6月1日起，針對沒有EGFR或ALK等基因突變的肺癌晚期病人，擴大第一線給付「免疫治療合併化學治療」與「化學治療合併免疫與血管新生抑制劑」，估計每年將有1600名病人受惠。鄭舒帆也說，新的治療方案的出現，不僅是醫療上的進展，更是病人與家屬的新希望，也讓更多人不再因經濟壓力而對治療卻步。

