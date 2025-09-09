全台最「胖」縣市辦減重比賽逾6千人報名 最重高達161公斤

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣「全台最胖」，縣府祭出總獎項價值超過80萬元舉辦「每日7千步」與「揪團減重」比賽，吸引逾6千人報名，揪團減重報名隊伍高達242隊，其中68名參賽者體重破百公斤。記者陳雅玲／攝影
體育署調查，雲林縣「全台最胖」，縣府祭出總獎項價值超過80萬元舉辦「每日7千步」與「揪團減重」比賽，吸引逾6千人報名，揪團減重報名隊伍高達242隊，其中68名參賽者體重破百公斤，最重參賽者體重161.6公斤，縣府盼藉比賽鼓勵縣民運動維持健康。

根據體育署調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，就連過胖學生也位居全台前茅，為扭轉從小胖到大的「最胖縣市」形象，縣府啟動「決戰BMI」健康生活挑戰賽，有「每日7千步」與「揪團減重」，參賽者有機會抽中iPhone、Apple Watch等大獎，成功減重者還能獲得禮券獎勵。

挑戰賽上周五截止報名，每日7千步報名人數6643人，揪團減重共242隊、726人報名，參賽者年齡層介於18至63歲之間。

衛生局統計，減重挑戰者總體重逾5萬7千公斤，平均每人約79公斤，其中男性參賽者283人，有54人破百公斤，最重男性參賽者體重161.6公斤，女性參賽者443人，有14人破百公斤，最重女性參賽者130.4公斤。

衛生局長曾春美指出，雲林縣40歲以上民眾約有三成BMI異常，主要因民眾常以「太累、沒時間、懶得動」為由忽略運動，加上雲林勞動、務農人口多，誤將勞動視為運動，卻未養成規律運動習慣，再加上飲食觀念偏向「吃得飽」而缺乏營養均衡，導致肥胖率長年偏高。

她表示，縣府已在東勢、西螺、北港、虎尾、斗南、斗六等地設立社區營養推廣中心，並安排營養師巡迴20鄉鎮市，提供社區營養衛教，教導民眾烹煮均衡飲食。此次舉辦「決戰BMI」挑戰賽，希望結合比賽與獎勵，帶動全民運動風潮，改善雲林的健康困境。

「每日7千步」挑戰活動期間為9月10日起至11月8日，參加者只要每月累積21天達成7千步的門檻，就有機會參加抽獎，10月9日前完成累積21天達成7千步者，另可參加早鳥抽獎。

「揪團減重」挑戰開放身體質量指數(BMI)24（含）以上、年齡18至64歲、非於懷孕期間的民眾組隊參加，每隊3人。減重挑戰期間（9月10日至11月8日），團隊若總減重達6公斤或5%以上，即可參與不同級別抽獎。活動詳情請上雲林縣衛生局官方網站查詢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，為建立民眾正確飲食觀念，衛生局在東勢、西螺、北港、虎尾、斗南、斗六衛生所設有社區營養推廣中心，並有營養師下鄉20鄉鎮市，巡迴社區據點營養衛教。記者陳雅玲／攝影
