運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

運動部今正式揭牌，首任運動部長李洋從行政院長卓榮泰接過任命令及印信，交通部長陳世凱也在臉書發文祝賀李洋，成為台灣首位擁有金色郵筒的部長；中華郵政會把金色郵筒設在奧運金牌選手的母校或家鄉，目前全台共5座。

30歲的李洋曾榮獲東京奧運及巴黎奧運2屆羽球男書奧運金牌，今天他與賴清德總統、行政院長卓榮泰一同步入台灣大學體育館的揭牌典禮會場，今天是國民體育日，也是運動部正式揭牌日。

陳世凱今於臉書粉專祝賀運動部正式成立，也恭喜李洋部長成為台灣第一位擁有金色郵筒的部長。陳世凱科普，中華郵政會把金色郵筒設在奧運金牌選手的母校或家鄉，因為選手大多是在校園起步，也在家鄉的支持下成長。

陳世凱說，這座郵筒，不只是榮耀，更是努力的見證，設在母校，更希望把這份榮耀傳遞給學弟妹，勇敢去追夢。

陳世凱表示，今天李洋部長帶著運動員的初心，接下運動部的重任，相信憑藉著他的經驗與團隊的力量，能帶領台灣邁入全民運動的新時代，不僅提升運動文化，也讓選手們有更廣闊的舞台，讓全民為運動驕傲，也讓世界看見台灣。

中華郵政表示，目前全台共有5座金色郵筒，分別為雲林崙背郵局，許淑淨出生於雲林縣崙背鄉，於2016年巴西里約奧林匹克運動會勇奪53公斤級舉重金牌，中華郵政當年10月設立歡慶。

北市中正區台北市立大學，為歡慶王齊麟與李洋的麟洋配，於2021年7月31日於日本東京奧運勇奪台灣史上首面羽球男雙金牌，2022年於兩人母校設立。

新北鶯歌國中，為慶祝林郁婷2024年巴黎奧運林郁婷不畏強敵，成功為台灣獲得首面奧運拳擊金牌，中華郵政於2025年1月6日在鶯歌設置第4座奧運金牌郵筒。

金門尚義機場2號尚義郵局，麟洋配繼2020東京奧運奪得臺灣史上第一面羽球奧運金牌後，於2024巴黎奧運再次得金，創奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄，為此中華郵政於1月16日設置金色郵筒於金門，也就是李洋的家鄉。

北市松山區民權國小，歡慶麟洋配巴黎奧運再次得金，創奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄，為此中華郵政於2024年12月9日設置金色郵筒於王齊麟的母校。 運動部今正式揭牌，首任運動部長李洋從行政院長卓榮泰接過任命令及印信，交通部長陳世凱也在臉書發文祝賀李洋，成為台灣首位擁有金色郵筒的部長。圖為李洋當初前往金門參加金色郵筒啟用儀式。聯合報系資料照

