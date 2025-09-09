不用開車、找車位！即日起免費搭「台灣好行」暢遊太魯閣、東海岸

交通部觀光署與花蓮縣政府合作推廣「台灣好行」路線，包含304洄瀾東海岸線、310太魯閣線，讓遊客暢遊自然與人文祕境。「台灣好行」推出搭乘優惠，即日起至10月31日，持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，即可免費搭乘，輕鬆遊覽美景。

縣府觀光處表示，304洄瀾東海岸自花蓮轉運站出發後，一路可到蕃薯寮遊憩區、豐濱消防栓景觀區、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山休憩區、芭崎遊憩區等多處祕境，其中在石梯漁港品嘗最新鮮的海產，大石鼻山登高眺望海岸線，是遊客必到訪的景點。

而304線採取「郵輪式班次」，旅客可自由選擇上下車站點，不需頻繁換乘，不用開車也免找停車位省時省力，方便欣賞自然美景，非常適合自由行旅客。

縣府觀光處長余明勲說，310太魯閣線以文化探索與景觀為主，採一般公車班次營運，從花蓮轉運站出發，沿途停靠將軍府、觀光漁港、七星潭、新城老街、達基力藝術文化基地，以及太魯閣遊客中心等景點，體驗歷史建築、人文風情與自然美景，並增加東大門夜市站點，可享用在地小吃與採買伴手禮。

近期日籍女星大久保麻梨子受邀拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點，影片底下吸引許多台灣人、日本人留言，「好方便的公車， 我一定要去體驗一次」、「自由行的救星」、「想體驗花蓮美麗的自然風光和美味的食物」，遊客不論想看山海祕境、品味在地美食，或是走訪歷史人文，都能一票搞定。

余明勲說，花蓮11月即將登場溫泉季，旅客可透過台灣好行輕鬆前往花東縱谷及瑞穗、安通溫泉區，響應低碳永續旅遊新趨勢，也可多加利用「台灣好行」在花蓮地區推出的限定免費搭乘優惠。 交通部觀光署推出台灣好行優惠，即日起至10月31日，持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，即可免費搭乘。圖／花蓮縣政府提供 日籍女星大久保麻梨子受邀拍攝旅遊影片，記錄搭乘台灣好行304洄瀾東海岸線的行程亮點。圖／花蓮縣府觀光處提供

