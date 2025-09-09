10月揮別新冠全民接種時代 羅一鈞：9月底前還有200萬劑可免費打

全民都能免費接種新冠疫苗的年代，今年10月起正式落幕，今起接任疾管署署長一職的羅一鈞表示，6到49歲群眾雖然自10月起，不再列為公費施打對象，但到9月底前，仍有機會施打免費的新冠疫苗，目前庫存量約有200萬劑，而10月起，新冠疫苗則優先提供給65歲以上等10類可公費施打族群。

疾管署於今年六月底就曾宣布，今年秋冬的公費新冠疫苗施打將限縮對象，主要是因應世界衛生組織（WHO）建議，新冠疫苗應由「普遍接種的策略」，轉為「風險族群導向策略」。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也於今年6月12日的專家會議中決議，今年秋冬公費新冠疫苗的施打對象調整為65歲以上長者、55至64歲原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、孕婦、6個月以上高風險對象、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、育有6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上至未滿6歲幼兒、50至64歲無高風險成人。

羅一鈞說，今年秋冬的新冠疫苗稍微限縮對象，10月起，將依照新制提供國人公費接種，6到49歲的群眾雖被排除10月以後的免費接種對象，但到今年9月底為止，仍持續有新冠疫苗全民免費接種的服務，年輕族群如果還沒接種，又希望能打免費的新冠疫苗，要把握9月底以前的時間，今年度的新冠疫苗仍有200萬劑可供使用。

羅一鈞說，目前提供的JN.1流行株新冠疫苗，實際效果保護力不錯，未接種疫苗者，可把握機會施打，10月以後，若屬於被限縮的對象，也建議可以採取自費的方式接種新冠疫苗，降低染疫後重症死亡的機率。

