影／國環院攜手國際學者合作對話 強化環境永續發展

國家環境研究院（國環院）於114年9月9日至9月10日辦理「邁向未來：氣候變遷調適與環境治理國際論壇曁座談會」，與韓國氣候變遷中心（Korea Climnte Center）簽署合作備忘錄，並為了強化氣候變遷與推動永續發展的科學研究、政策制定及教育推廣，邀請關注氣候變遷調適、環境治理，以及資源循環的國內中央政府部門機關、國內及國際學術研究代表，共同進行本次國際論壇曁座談會，發表相關政策推動及學術研究成果及展望。

國環院藉由本次國際論壇強化與國際友人的交流合作，提升資訊交流與研究量能，與韓國氣候變遷中心透過簽署合作備忘錄，未來將就氣候教育與公共參與、氣候政策研究與策略發展、氣候調適與減緩專案及能力建構與知識共享等面向進行合作。國環院表示，透過本次合作，除了有助於氣候主題之國際外交，亦能提升氣候變遷教育發展、政策研究、能力建構與知識交流量能。

本次國際論壇邀請歐盟、日本、韓國等及國內領域資深學者共同交流研討，亦邀請環境部氣候變遷署、環境部資源循環署、跨部會合作之國家科學及技術委員會、經濟部水利署、內政部國土管理署、交通部中央氣象署、中央研究院、中原大學、中央大學，以及其他機關單位國內學術研究專家等共襄盛舉，本次活動共安排22個講題、20個成果海報展示。國環院表示期待透過各項合作與對話，於氣候變遷調適、環境治理、資源循環持續攜手共進。 國家環境研究院與韓國氣候變遷中心(Korea Climnte Center)簽署合作備忘錄，由環境部長彭啟明（中）見證，雙方簽署交換備忘錄。記者邱德祥／攝影

商品推薦