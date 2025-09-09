影／接疾管署長 羅一鈞：秉持「人才為防疫根本」信念
疾管署新任署長羅一鈞上午在交接典禮上表示，感謝行政院長官與石崇良部長的肯定，也特別感謝傳染病防治醫療網、諮詢會及各縣市政府衛生局等防疫夥伴的支持。
羅一鈞強調，未來將秉持「人才為防疫根本」的信念，在防疫、感控和愛滋結核防治人才培育和留用方面投入更多資源，並加強跨領域對話交流，讓專家學者、民間團體能就防疫政策和防疫措施進行充分討論。羅一鈞表示，疾管署將持續落實疫後改革工作，為台灣防疫貢獻心力，並致力於重建民眾和各界對防疫團隊的信心。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言