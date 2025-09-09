羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

快訊

中央社／ 台北9日電
疾管署9日舉辦卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，由衛福部長石崇良（中）擔任監交，前任署長莊人祥（左）將印信交給新任署長羅一鈞（右）。中央社
衛福部疾管署長今天由原副署長羅一鈞接任。部長石崇良稱他是政府最好發言人，升署長是實至名歸。羅一鈞表示將加強人才培養，並分享自身經驗，表示將派防疫醫師赴非洲考察。

行政院日前公布內閣改組名單，中央健康保險署長石崇良接任衛福部長，疾病管制署長莊人祥出任衛福部常務次長。疾管署長則由原副署長羅一鈞接任，成為疾管署首名自防疫醫師起步的署長。

疾管署今天舉辦卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，由衛生福利部石崇良部長親自監交。石崇良致詞指出，莊人祥、羅一鈞都是疫情中指揮團隊的重要成員，也是「防疫五月天」，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，每天陪伴大家度過艱困的日子。

石崇良指出，羅一鈞是「國民女婿」，學經歷俱佳，替代役時期就已投入公共衛生；民國97年正式進入當時的疾病管制局（現疾管署），是前幾批到美國接受訓練的防疫醫師。

石崇良表示，羅一鈞經歷過H7N9、狂犬病等國內大小疫情，自105年升任副署長，更在疫情期間擔任醫療應變組副組長，屢屢在重要新聞事件、疫情變化的時候，提供清楚易懂的說明，讓社會安心，可說是「政府最好的1個發言人」；從擔任副署長至今正好是「十年磨一劍」，今天升任署長，是實至名歸。

羅一鈞說，深深感謝國家一路以來對自己的養成，才能從一隻「小雞」長成「母雞」。因國家創辦第1屆外交替代役，讓自己可以到非洲，認識這個奇怪又充滿傳染病的地區，立志要做傳染病工作；擔任感染科醫師期間，又在治療愛滋感染者時體認到在下游無法解決問題，應該在上游杜絕感染發生，因此進入公職。

羅一鈞說，自己今年47歲，距離退休還有17年，剛好正處在公職生涯中位點，由於過程中感受到人才培養的重要性，因此更希望加強從地方衛生局人員到醫院中的感控人員等人才的培養與進用，讓新進人員有更好的養成。

羅一鈞指出，自己當初也被前署長郭旭崧派去奈及利亞考察伊波拉疫情後脫胎換骨，因此已經初步規劃要讓今年新進的3名防疫醫師赴非洲考察，讓防疫醫師有歷練機會。未來作為署長，更希望能幫助防疫團隊人員獲得家人的支持，讓防疫人員一棒接一棒，繼續薪火相傳下去。

郭旭崧說，相信疾管署在衛福部次長莊人祥和羅一鈞帶領下，可以扮演更重要角色，讓台灣不只做好自身防疫，更把台灣防疫能量擴散到更遠的地方去；也盼開闢更多舞台，讓後輩繼續發揮。

醫師 羅一鈞 伊波拉疫情

