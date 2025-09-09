玉山淨山行動首周38公斤垃圾 發臭雞胸肉、鐵條現身
玉山國家公園9月推動「大淨山」活動，首周就清出38公斤垃圾，內容五花八門，竟有人背下發臭雞胸肉、金屬鐵條，凸顯部分山友亂丟行徑離譜。園方強調，活動希望藉由獎勵機制，讓更多登山客落實無痕山林，維護高山生態。
玉管處指出，8月巡查圓峰山屋周邊時，赫見圓柏樹叢底下被塞滿食物包裝袋、吃剩泡麵及如廁後的衛生紙，總計清出18公斤垃圾。園方表示，這些殘餘物不僅影響環境衛生，更可能吸引黃喉貂、鳥類取食，導致覓食習性改變，才會從9月起發起大淨山行動。
活動規劃只要山友將1公斤以上垃圾帶下山，即可兌換臂章等紀念品。消息公布後，獲得不少響應，許多人不僅自覺帶走自身垃圾，還會沿途撿拾瓶罐、塑膠袋等廢棄物，甚至將腐爛雞胸肉、鐵條背下山。園方說，光是首周的垃圾量就超過先前圓峰山屋的清理紀錄，顯示問題嚴重，也展現山友的積極參與。
長期參與淨山的志工指出，過去撿垃圾常感到氣憤，因為這些根本不該出現在高山，但如今看到有登山客願意背下別人的垃圾，心情轉為欣慰。他強調，淨山不只是換獎品的活動，而是要讓「垃圾帶下山」成為基本的登山文化。
玉管處強調，大淨山活動將持續至年底，呼籲登山客減少製造垃圾，並將廢棄物一併帶下山，才能維護玉山潔淨的自然環境，也讓更多山友能共享乾淨高山。
