影／台彩中秋加碼總獎金4.5億 大樂透加開百組100萬

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台灣彩券公司宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影
台灣彩券公司宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影

台灣彩券公司今天宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元，其中3款遊戲「3星彩」、「4星彩」以及「39樂合彩」也都創下史上最長加碼期數。

台彩總經理謝志宜說，9月15日起「3星彩」及「4星彩」連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起「大樂透」加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；「39樂合彩」也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

謝志宜指出，最受民眾喜愛的「大樂透」自9月16日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出，或是到10月31日為止。

台灣彩券公司總經理謝志宜（後排中）今天宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影
台灣彩券公司總經理謝志宜（後排中）今天宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影
台灣彩券公司總經理謝志宜（後排中）今天宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影
台灣彩券公司總經理謝志宜（後排中）今天宣布中秋加碼方案，5款人氣遊戲獎金加碼，加碼總獎金4.5億元。記者林俊良／攝影

