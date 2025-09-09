非礦工91翁也中黑肺病 北榮桃園分院醫師揭真相

91歲的桃園榮家住民楊伯伯因為咳嗽、喘及發燒，日前被送到台北榮總桃園分院急診，胸部X光檢查右上肺葉有明顯肺炎症狀疑「黑肺病」，隨即安排住院。

北榮桃園分院表示，老先生長期吸菸，有陳舊肺結核等病史，一生戎馬並未從事礦工、工兵或陶瓷等易接觸粉塵的職業，他肺炎位於右上肺葉，是肺結核的好發區域，考量陳舊性肺結核也有可能在身體狀況不佳的情況下復發，主治醫師進一步取得痰液標本做抹片與培養檢查。不過老先生高齡咳痰無力，即使護理人員協助仍抽不出痰液，無法取得檢體，北榮桃園分院胸腔內科醫師陳家豪決定做支氣管鏡肺泡沖洗術，以取得痰液檢體送肺結核檢查。

檢查也發現，患者支氣管壁多處出現大片黑色黏膜，醫學上稱為「黑肺病」，常見於煤礦工人、煤炭工作者及長期吸菸者；黑肺病會造成長期咳嗽、呼吸困難及肺功能衰退，治療上最重要的是遠離致病原因包括戒菸，以及使用支氣管擴張劑等藥物。在醫療團隊的悉心治療下，楊老先生病情大幅好轉，肺炎消失痊癒出院，並安排門診後續的追蹤治療。

陳家豪指出，吸菸不僅會增加心血管疾病、肺癌與慢性阻塞性肺病等風險，還可能導致黑肺病等鮮為人知的肺部病變。有時如果沒有做支氣管鏡檢查，還真不知道整個肺裡面都黑掉。院長彭家勛也提醒，老菸槍應及早戒菸、注意身體健康，並定期接受健康檢查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

