明明不胖卻有「三層肉」 醫：內臟脂肪超標易增糖尿病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的泡芙人，引起慢性疾病的風險與體重過重的民眾幾乎一致。圖／123RF
明明外型纖細，但全身沒肌肉、體脂肪一測破30，網友將其型態戲稱為「泡芙人」。家庭醫學科醫師李唐越說，久坐、不動、三餐亂吃，外表雖然不胖，體重也未超標，但一坐下來腰間就堆滿「三層肉」，特別是上班族最容易成為泡芙人，這類民眾需注意內臟脂肪超標，容易成為糖尿病候選人。

李唐越以近日熱映電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》舉例，永遠29歲的美冴，口中總不停說要減肥，還常被小新吐槽是「大屁股、三層肉」。據維基百科資料顯示，美冴身高159公分、體重60公斤，換算BMI為23.7，其實屬於正常範圍。

不過，劇中的美冴愛吃零食、又懶得運動，這種生活習慣很容易養出「隱形肥胖」，也就是俗稱的泡芙人。李唐越說，泡芙人的問題不在於BMI，而在於體脂率過高，特別是內臟脂肪，檢測數值出爐往往都布滿紅字。當體脂率過高，背後代表罹患慢性疾病的風險比常人高，包括糖尿病、高血壓、心血管疾病、代謝症候群等。

造成「瘦皮囊、肥內臟」的主因，李唐越指出是5大NG行為所致：

1.吃完就坐下或躺下：餐後缺乏活動，能量消耗不足，熱量易轉化為脂肪。

2.熱愛高熱量食物：對於高油、高糖的餅乾、洋芋片、炸物、甜點等幾乎沒有抵抗力，長期使體脂肪率自然偏高。

3.反覆減重失敗：常依靠少吃、餓肚子或用減脂食品達到減重成效，但這些方式容易半途而廢，還可能導致基礎代謝率下降與復胖。

4.生活壓力大：經常處於高壓、分身乏術，容易透過食物來排解，加上壓力荷爾蒙作用，脂肪易堆積腰腹。

5.缺乏運動導致肌肉不足：長期缺少規律運動，尤其缺乏肌力訓練，讓肌肉量逐漸流失，代謝率下降，即使體重維持在標準範圍，實際上已經是「外表正常、內在過胖」。

李唐越提醒，泡芙人比明顯肥胖更容易被忽視，體重過重或是體脂過高，所引起的代謝異常、糖尿病、高血壓等慢性疾病風險幾乎相同，他呼籲，維持身體健康不能只在意體重數字，同時也要關注體脂率以及肌肉量的平衡，想找回健康自信，應該從調整飲食、水分充足、規律運動、充足睡眠和壓力管理做起，平衡身體的代謝。

脂肪 體重 運動 糖尿病

