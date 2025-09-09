影／江祖平爆遭下藥性侵 石崇良：若涉用管制藥品將嚴查嚴處
三立八點檔女星江祖平性侵事件，傳出對方下藥性侵，管制藥品是否被濫用成迷藥受關注，衛福部長石崇良上午表示，對此覺得很遺憾，再次表達全力支持被害者，不管用任何的方式說出來，案子已進入調查程序，對於被害者的支持力度也要更強。
石崇良表示這次事件中，根據媒體報導，若有用到管制類藥品作為加害工具，絕對嚴查嚴處，已指示依據管制藥品管理條例，先由地方政府衛生局了解，到底是哪種藥、如何取得，再按調查結果檢視。石崇良也指出，雖然現在對管制藥品有一套嚴謹管理方式，但如果從此次事可以找到可再強化的部分，會盡快處理，把漏洞補起來。
