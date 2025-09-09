快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

南韓列立百病毒為一級傳染病 羅一鈞：疫情若升溫不排除列法定傳染病

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署長羅一鈞今於交接典禮前表示，若觀察到國際上的立百病毒疫情有明顯變化時，不排除將其列為法定傳染病。記者翁唯真／攝影
疾管署長羅一鈞今於交接典禮前表示，若觀察到國際上的立百病毒疫情有明顯變化時，不排除將其列為法定傳染病。記者翁唯真／攝影

南韓疾病管理廳宣布新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病，對於相關疫情，疾管署長羅一鈞今於疾管署長交接典禮前接受媒體訪問，他表示，過去就有立百病毒的監測方式，可幫助通報與檢驗，一旦觀察到國際疫情有明顯的變化，國內不排除將立百病毒也列為法定傳染病。

立百病毒感染症由立百病毒引起，可由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達40%至75%。世界衛生組織（WHO）2018年時，將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，國內也開始進行風險評估。

羅一鈞說，立百病毒並非是完全未知的新病毒，國內外都熟知立百病毒的傳染途徑等，目前立百病毒流行區域，仍集中在印度跟孟加拉一帶。雖然說在馬來西亞等地出現零星病例，但並非盛行區域，將持續評估國際疫情以及流行病學病例等的變化。

南韓此次將立百病毒列為第一級傳染病，羅一鈞表示，南韓人民近期恐與南亞交流密切，因此發現一例案例後，就「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病，國內如果持續觀察到國際上的立百病毒疫情有明顯變化時，台灣也不排除將立百病毒列為法定傳染病。

疫情 傳染病 羅一鈞 立百病毒

延伸閱讀

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

相關新聞

擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方...

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。