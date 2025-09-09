南韓列立百病毒為一級傳染病 羅一鈞：疫情若升溫不排除列法定傳染病
南韓疾病管理廳宣布新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病，對於相關疫情，疾管署長羅一鈞今於疾管署長交接典禮前接受媒體訪問，他表示，過去就有立百病毒的監測方式，可幫助通報與檢驗，一旦觀察到國際疫情有明顯的變化，國內不排除將立百病毒也列為法定傳染病。
立百病毒感染症由立百病毒引起，可由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達40%至75%。世界衛生組織（WHO）2018年時，將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，國內也開始進行風險評估。
羅一鈞說，立百病毒並非是完全未知的新病毒，國內外都熟知立百病毒的傳染途徑等，目前立百病毒流行區域，仍集中在印度跟孟加拉一帶。雖然說在馬來西亞等地出現零星病例，但並非盛行區域，將持續評估國際疫情以及流行病學病例等的變化。
南韓此次將立百病毒列為第一級傳染病，羅一鈞表示，南韓人民近期恐與南亞交流密切，因此發現一例案例後，就「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病，國內如果持續觀察到國際上的立百病毒疫情有明顯變化時，台灣也不排除將立百病毒列為法定傳染病。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言