南韓列立百病毒為一級傳染病 羅一鈞：疫情若升溫不排除列法定傳染病

南韓疾病管理廳宣布新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病，對於相關疫情，疾管署長羅一鈞今於疾管署長交接典禮前接受媒體訪問，他表示，過去就有立百病毒的監測方式，可幫助通報與檢驗，一旦觀察到國際疫情有明顯的變化，國內不排除將立百病毒也列為法定傳染病。

立百病毒感染症由立百病毒引起，可由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達40%至75%。世界衛生組織（WHO）2018年時，將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，國內也開始進行風險評估。

羅一鈞說，立百病毒並非是完全未知的新病毒，國內外都熟知立百病毒的傳染途徑等，目前立百病毒流行區域，仍集中在印度跟孟加拉一帶。雖然說在馬來西亞等地出現零星病例，但並非盛行區域，將持續評估國際疫情以及流行病學病例等的變化。

南韓此次將立百病毒列為第一級傳染病，羅一鈞表示，南韓人民近期恐與南亞交流密切，因此發現一例案例後，就「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病，國內如果持續觀察到國際上的立百病毒疫情有明顯變化時，台灣也不排除將立百病毒列為法定傳染病。

