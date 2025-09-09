何壽川推動濕地保育 永豐餘啟動亞洲首例草澤濕地碳匯提升

永豐餘今天宣布，啟動亞洲首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。

永豐餘指出，本研究為期2年半，委託國立中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與國立臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請臺灣藍碳教父國立中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，以科學嚴謹的態度連續進行10個季度的調查。

永豐餘表示，前5季的任務為建立碳匯基線，選定舊鐵橋濕地裡的2個埤塘，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，了解溫室氣體排出量與吸收量，建構舊鐵橋濕地的碳收支模式，量化統計碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於2026年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行5個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計2027年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，於2005年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐起濕地高達90%的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動改善棲地環境，同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此在去年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類150種、昆蟲155種、植物245種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉族群在此穩定繁衍，時常可見牠們的曼妙身影。

來舊鐵橋濕地賞鳥、看日落，早已是大樹居民的日常，也吸引許多遊客前來，帶動地方觀光與社區發展，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的優質教育、淨水與衛生、氣候行動、保育海（水）域生態、保育陸域生態以及多元夥伴關係。永豐餘推動濕地保育不遺餘力，透過企業、政府、民間團體和學校，公私協力凝聚資源，展現對舊鐵橋濕地永續發展的行動力，讓大眾了解，濕地除了淨化水質與孕育生態，同時達到吸碳與儲碳，是減緩氣候危機的重要解方，藉由人為積極努力增進自然碳匯，發揮舊鐵橋濕地的碳匯價值，共同守護穩定而珍貴的環境資產。 永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，進行土壤有機碳樣本採集 。圖／永豐餘及中山大學團隊提供

