快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

何壽川推動濕地保育 永豐餘啟動亞洲首例草澤濕地碳匯提升

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，以科學嚴謹的態度調查植物分解量。圖／永豐餘及中山大學團隊提供
永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，以科學嚴謹的態度調查植物分解量。圖／永豐餘及中山大學團隊提供

永豐餘今天宣布，啟動亞洲首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。

永豐餘指出，本研究為期2年半，委託國立中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與國立臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請臺灣藍碳教父國立中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，以科學嚴謹的態度連續進行10個季度的調查。

永豐餘表示，前5季的任務為建立碳匯基線，選定舊鐵橋濕地裡的2個埤塘，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，了解溫室氣體排出量與吸收量，建構舊鐵橋濕地的碳收支模式，量化統計碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於2026年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行5個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計2027年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，於2005年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐起濕地高達90%的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動改善棲地環境，同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此在去年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類150種、昆蟲155種、植物245種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉族群在此穩定繁衍，時常可見牠們的曼妙身影。

來舊鐵橋濕地賞鳥、看日落，早已是大樹居民的日常，也吸引許多遊客前來，帶動地方觀光與社區發展，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的優質教育、淨水與衛生、氣候行動、保育海（水）域生態、保育陸域生態以及多元夥伴關係。永豐餘推動濕地保育不遺餘力，透過企業、政府、民間團體和學校，公私協力凝聚資源，展現對舊鐵橋濕地永續發展的行動力，讓大眾了解，濕地除了淨化水質與孕育生態，同時達到吸碳與儲碳，是減緩氣候危機的重要解方，藉由人為積極努力增進自然碳匯，發揮舊鐵橋濕地的碳匯價值，共同守護穩定而珍貴的環境資產。

永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，進行土壤有機碳樣本採集 。圖／永豐餘及中山大學團隊提供
永豐餘啟動舊鐵橋濕地碳匯實驗提升計畫，進行土壤有機碳樣本採集 。圖／永豐餘及中山大學團隊提供

永豐 科學家 人工濕地

延伸閱讀

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

東海岸悲歌⋯大型風機進駐吳宗憲揚言抗爭 環境部：業者宜審慎評估

高雄援中港濕地夏季護蟹 志工加強巡守防路殺

國家重要濕地變廢土垃圾場？雲林民眾憂環境遭破壞 縣府到場調查

相關新聞

擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方...

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。