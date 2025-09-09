65歲婦嗜睡、咳嗽查出罹患肺炎 醫：拖延就醫病情會急速惡化

1名65歲婦人因嗜睡、咳嗽、全身無力及胃口不佳掛急診，測量血氧僅90%， X光更發現「雙肺白掉一大片」，判斷罹患肺炎，所幸緊急送加護病房照顧和用藥治療後，一周後順利出院。醫師建議，年長者應接種疫苗對抗肺炎，才能降低死亡風險。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安說，患者除了高血壓之外沒有其他慢性病，到院後因症狀嚴重，必須立即使用呼吸器供給氧氣。

謝逸安說，COVID-19疫情後，許多民眾往往聞肺炎色變，然而除了新冠肺炎外，流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及肺炎鏈球菌等，都是常見社區型肺炎的呼吸道病原，尤其60歲以上長者、孕婦、兒童以及免疫力較弱的慢性病患，更是感染高風險族群，往往一感冒就造成「大白肺」，甚至不少民眾病發前身體並無明顯徵兆，直至入院後才知道已經敗血症，此時已影響多個器官。

他說，肺炎依其病因，可細分為細菌性肺炎、病毒性肺炎、黴菌性肺炎、肺結核等，不同病因有不同治療方式，例如細菌性肺炎會採用抗生素治療，病毒性肺炎則因其病毒的類型，而有不同的藥物或支持性治療等。而最重要的是，民眾一旦覺得喘、咳嗽咳出血、胸痛，務必盡速就醫，以利及早治療，以免病情急速惡化。

謝逸安說，民眾若染上肺炎，肺部所產生的痰液，會先造成支氣管及肺泡堵塞、影響呼吸，嚴重者會危及生命，雖然多數病人只要盡早診斷治療，多半能順利康復，但仍有不少民眾常會自行購買成藥服用，以為「可以止咳就好」，導致病情越來越嚴重，甚至得長期住在加護病房難以脫身。

他說，隨著年齡增長，人體免疫力會日漸衰落，除了日常的飲食、運動保養外，接種「呼吸道融合病毒(RSV)疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」或者流感疫苗都是預防方法之一，適時的接種疫苗可以降低住院與死亡的風險，也能保護不適合或是尚未接種疫苗的家人，免於暴露在感染的風險中。

商品推薦