擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方向除無視移工人權，也恐怕僅嘉惠少數富貴人家，凸顯社會不平等，更將與各國產業搶工的壓力推給個別家庭承擔，迫使台灣社會在富／不富、本籍／外籍的區別上持續分裂。

婦女新知呼籲，面臨產業缺工，政府要支持、鼓勵女性就業，有非常多不同的政策選項，賴總統卻選了一個最糟的做法，托育品質與公共照顧普及、積極縮減性別薪資差距、降低整體工時，這些才是「0到6歲國家一起養2.0」應投入的政策，而非再走上破壞社會團結之路。

婦女新知說，民間團體去年底才直言在野黨提出修法開放80歲免評聘看護移工，是想擴大奴工市場，來解決台灣的長照，不改善移工人權卻只想要擴大這個剝削的市場，無視人權價值，也是不折不扣的性別歧視。非常不幸，賴總統如今居然提出與國民黨邏輯相同的政策。

台灣自1992年引入移工，1991年婦女新知基金會創會董事長、時任董事李元貞於「婦女新知雜誌」發表了一篇文章〈開放外籍女傭不是辦法！——積極規畫婦女政策才是正途〉，指出當時外籍幫傭制度，可謂奴隸制的殘餘，在市場競爭下，國內女性幫傭的收入也會大受打擊，而廣大勞工家庭其實請不起外籍幫傭，這樣的人力市場只能嘉惠少數富貴人家，凸顯社會不平等。萬萬沒想到，34年前婦運前輩的提醒，今日竟然還能用上。

婦女新知指出，放寬聘雇外籍幫傭條件，對國人十分不公平且缺乏永續考量，東亞國家同時面臨快速高齡化、產業缺工的問題，所有國家、各種產業都在搶國際移工，未來競爭只會越來越激烈，賴總統此時卻將「聘到移工讓女性能出去工作」的壓力放在個別家庭身上，讓台灣家庭開出勞動條件，去跟各國產業搶工。

不只對國人不公，婦女新知也說，家事移工迄今未適用勞動法規，不受最低工資保障、工時與休假亦毫無規範、居住於個別家庭中時時面臨隱私侵害、性騷擾、性侵風險，政府始終提不出解方，形成法外奴工黑洞，壓榨人權的民間傳言不斷，嚴重傷害台灣的國際形象。

婦女新知表示，兒虐事件頻傳，顯見政府托育品質治理模式仍須改善，特別是0到2歲公共托育，不但不足，也有嚴重的城鄉落差；女性的平均薪資仍低於男性，當家庭照顧壓力緊繃，往往優先犧牲女性的職涯機會，而普遍的高工時，也不利職場性別平等與合理的家務分工加。新知認為，唯有降低整體工時，才能撐出更寬廣的可能性，支持男性參與照顧，讓職場與家務分工更平等。

婦女新知也提醒賴總統，「消除對婦女一切形式歧視公約」國家報告審查將於明年年中登場，屆時我國政府該怎麼向國際婦女人權專家說明，為何政府不但在「保障外籍家事勞工權利」一事上依然「尚未取得任何進展」，總統還指示擴大使用國內外認證侵害女性人權的制度？

