北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局7月抽驗市場、蔬果零售業者等處的生鮮蔬果殘留農藥，檢驗結果有3件香菜不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局7月抽驗市場、蔬果零售業者等處的生鮮蔬果殘留農藥，檢驗結果有3件香菜不符規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不符規定，不只高雄空廚松山廠，輝達執行長黃仁勳今年5月到訪過的台南海鮮會館也上榜。

衛生局說，此次抽驗不符規定產品包含5件九層塔、3件香菜，豇豆和榴槤各2件，皇宮菜、豌豆、荔枝、白蘿蔔各1件，分別檢出1至6項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。除了榴槤，均屬高風險農產品。

5件九層塔包含士東市場「高冷蔬菜士東專賣店」、環南市場「阿生辛香料」、「民族東路410巷2弄20號前」、「回田蔬苑」、「22號蔬果園」；3件香菜則是永吉市場「阿芳蔬果攤」、「台南海鮮會館」、「美福食集」；2件榴槤為第一果菜批發市場「重慶水果行」、「長鑫水果行」。

另外，「民族東路410巷20號前」的荔枝、士東市場「草山新鮮蔬菜」的豇豆。2件不符規定則是「小亞蔬果行」的皇宮菜和豇豆、「高雄空廚松山廠」的甜豆去蒂和白蘿蔔。

衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣等外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法處辦，目前已開罰長鑫水果行6萬元。

衛生局表示，也通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天；另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，其中榴槤、荔枝等16件不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，其中榴槤、荔枝等16件不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局7月抽驗市場、蔬果零售業者等處的生鮮蔬果殘留農藥，檢驗結果有5件九層塔不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局7月抽驗市場、蔬果零售業者等處的生鮮蔬果殘留農藥，檢驗結果有5件九層塔不符規定。圖／北市衛生局提供

