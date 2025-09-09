快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

六大工會籲醫療加薪留才 石崇良：預計10月討論因應措施

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
六大醫療工會上周聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明年也沒有加薪空間，將加速醫院人力流向診所及醫美產業。記者陳正興／攝影
六大醫療工會上周聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明年也沒有加薪空間，將加速醫院人力流向診所及醫美產業。記者陳正興／攝影

醫療院所執業環境惡化、薪資不足，持續造成醫療人員出走，六大醫療工會上周聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明年無加薪空間，將加速醫院人力流向診所及醫美。衛福部長石崇良回應，原定下周開會，礙於需出席南韓首爾APEC部長級活動，因此改期至10月與各工會一同討論，會議後將再報告結果。

石崇良本月上任後，醫事團體與醫療工會如台大、台大癌醫、成大、台北榮總、新光與振興醫院立即提出訴求。工會強調，公立醫院背負龐大醫療重擔，第一線醫護及各職類人員在人力極度短缺下，消化海量來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，不調薪相當打擊士氣。公立醫院明年不調薪，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才的市場動態。

石崇良今出席疾管署長交接時受訪表示，原本前部長邱泰源與工會團體約定於下周討論此議題，原訂他要交接此會議，但臨時要在下週出席南韓首爾的APEC的部長級會議，因此會議改期，並約好在10月擇期召開，並同步跟各個團體確認可以出席的時間，到時候討論的結果再跟大家報告。

首爾 台大 加薪 石崇良

延伸閱讀

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

衛福部長石崇良上任 前部長薛瑞元揭要有運氣...半夜不要遇到這些事

相關新聞

擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方...

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。