六大工會籲醫療加薪留才 石崇良：預計10月討論因應措施

醫療院所執業環境惡化、薪資不足，持續造成醫療人員出走，六大醫療工會上周聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明年無加薪空間，將加速醫院人力流向診所及醫美。衛福部長石崇良回應，原定下周開會，礙於需出席南韓首爾APEC部長級活動，因此改期至10月與各工會一同討論，會議後將再報告結果。

石崇良本月上任後，醫事團體與醫療工會如台大、台大癌醫、成大、台北榮總、新光與振興醫院立即提出訴求。工會強調，公立醫院背負龐大醫療重擔，第一線醫護及各職類人員在人力極度短缺下，消化海量來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，不調薪相當打擊士氣。公立醫院明年不調薪，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才的市場動態。

石崇良今出席疾管署長交接時受訪表示，原本前部長邱泰源與工會團體約定於下周討論此議題，原訂他要交接此會議，但臨時要在下週出席南韓首爾的APEC的部長級會議，因此會議改期，並約好在10月擇期召開，並同步跟各個團體確認可以出席的時間，到時候討論的結果再跟大家報告。

