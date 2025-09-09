全球淨零交作業 環團指出台灣3項不及格

環境部今天舉辦中華民國（台灣）2035年國家自定貢獻（NDC3.0）草案座談會，本次NDC3.0為台灣首次與國際同步加嚴氣候承諾。環團提出五大面向檢核意見，三項結果為不及格，兩項為有進步空間。

此份文件對外需發揮國際氣候外交功能，在國際地緣政治情勢變化下，向友邦們清楚說明氣候政策在台灣政策優先性，各類氣候國際投資者可來台合作之處。對內則是要在關稅、核能公投等各類事件影響，建立清楚的政策訊號，一方面重建能源轉型的公眾信任度，另一方面則是要促使高排碳產業需把握關鍵的製程汰換周期，確保資本投資符合淨零承諾，台灣氣候行動網絡參考國際氣候組織的標準，整理目前國際上已繳交的NDC內容，對台灣的 NDC3.0提出五大面向檢核意見，三項結果為不及格，兩項為有進步空間。

氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，此次NDC3.0研擬過程中，雖較過往兩次有所進步，跨部會參與程度較深，亦邀請人權、兒少領域專家參與諮詢，但台灣氣候行動網絡研究中心綜合聯合國發展總署、氣候追縱器、國際氣候行動網絡等機構與智庫提出的NDC3.0檢核準則，從「與淨零路徑相符」、「關鍵部門減量目標與策略」、「整體氣候政策一致性」、「當責性的治理機制」、「公正轉型」等五要素檢視目前的 NDC3.0有三項不符合，形同不及格，另有兩項部分符合但有進步空間。 環團今天舉行記者會檢視台灣的NDC3.0檢核準則，從「與淨零路徑相符」、「關鍵部門減量目標與策略」、「整體氣候政策一致性」、「當責性的治理機制」、「公正轉型」等五要素檢視目前的NDC3.0有三項不符合，形同不及格，另有兩項部分符合但有進步空間。記者邱德祥／攝影

商品推薦