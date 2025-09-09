印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，一批營多麵「班賈爾青檸風味湯麵」被檢出調味料中農藥超標，被要求退運或銷毀。另，2批中國大陸輸入的食品容器具，檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，也被要求退運銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，高雄市「萬川實業有限公司」進口一批「INDOMIE速食湯麵」，在調味粉包中檢出農藥環氧乙烷濃度每公斤0.1毫克，依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限每公斤0.1毫克，因此這批共900公斤速食湯麵，需在邊境退運或銷毀，且食藥署針對萬川實業有限公司，邊境抽驗調整為加強抽批，抽驗比率20%至50%。

本次邊境查驗共有2批來自中國大陸的食品容器具被檢出不合格。鄭維智表示，一批由「立邦國際有限公司」報驗的中國大陸紙盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。食藥署針對「立邦國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另一批是輸入業者「保利包裝有限公司」報驗中國大陸塑膠盒，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣值為35 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料塑膠類，溶出試驗合格標準值為30 ppm以下。食藥署針對「保利包裝有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另，一批由「元盛國際貿易有限公司」，輸入越南黑胡椒粒，在邊境檢出蘇丹色素四號，鄭維智說，依「食安法」，蘇丹色素屬於不得使用的物質，這批越南黑胡椒粒須在邊境銷毀，不得退運，近半年受理越南黑胡椒，報驗批數54批，不合格批數為6批，不合格率11.1%，都是蘇丹色素或農藥殘留不合格，食藥署截至明年9月3日，針對越南黑糊椒要求100％檢驗蘇丹色素合格才可輸入。

商品推薦