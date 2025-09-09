快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，一批營多麵「班賈爾青檸風味湯麵」被檢出調味料中農藥含量超標，被要求退運或銷毀。圖／取自食藥署官網
衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，一批營多麵「班賈爾青檸風味湯麵」被檢出調味料中農藥含量超標，被要求退運或銷毀。圖／取自食藥署官網

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，一批營多麵「班賈爾青檸風味湯麵」被檢出調味料中農藥超標，被要求退運或銷毀。另，2批中國大陸輸入的食品容器具，檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，也被要求退運銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，高雄市「萬川實業有限公司」進口一批「INDOMIE速食湯麵」，在調味粉包中檢出農藥環氧乙烷濃度每公斤0.1毫克，依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限每公斤0.1毫克，因此這批共900公斤速食湯麵，需在邊境退運或銷毀，且食藥署針對萬川實業有限公司，邊境抽驗調整為加強抽批，抽驗比率20%至50%。

本次邊境查驗共有2批來自中國大陸的食品容器具被檢出不合格。鄭維智表示，一批由「立邦國際有限公司」報驗的中國大陸紙盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。食藥署針對「立邦國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另一批是輸入業者「保利包裝有限公司」報驗中國大陸塑膠盒，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣值為35 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料塑膠類，溶出試驗合格標準值為30 ppm以下。食藥署針對「保利包裝有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另，一批由「元盛國際貿易有限公司」，輸入越南黑胡椒粒，在邊境檢出蘇丹色素四號，鄭維智說，依「食安法」，蘇丹色素屬於不得使用的物質，這批越南黑胡椒粒須在邊境銷毀，不得退運，近半年受理越南黑胡椒，報驗批數54批，不合格批數為6批，不合格率11.1%，都是蘇丹色素或農藥殘留不合格，食藥署截至明年9月3日，針對越南黑糊椒要求100％檢驗蘇丹色素合格才可輸入。

泡麵 色素 食藥署 農藥殘留

延伸閱讀

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

食藥署稽查酸化食品 即食粉圓添加物超標罰3萬

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

食品大廠自陸輸入八角粉驗出致癌蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

相關新聞

擬放寬家有1娃可聘外籍幫傭 婦團開轟賴總統持續分裂台灣

賴清德總統日前接受自由時報專訪，指為釋出婦女勞動力，將放寬個別家庭聘僱外籍幫傭條件。婦女新知基金會今發聲明批評，該政策方...

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

北市衛生局今公布7月抽驗51件生鮮蔬果殘留農藥的檢驗結果，包含至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，其中16件不...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。