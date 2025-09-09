快訊

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛福部長石崇良回應，這個絕對支持，會請國健署研究那麼怎麼樣去訂出這個少糖、少鹽的標準，或建議搭配各項的衛生教育的活動，讓國人慢慢來調整。記者翁唯真／攝影

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛福部長石崇良回應，這個絕對支持，「這句話也是在說，我自己啦」，會請國健署研究那麼怎麼樣去訂出這個少糖、少鹽的標準，或建議搭配各項的衛生教育的活動，讓國人慢慢來調整。

立法院於今年8月5日三讀通過修正「貨物稅條例」修正案，新增無添加糖飲品可免徵15%貨物稅，鼓勵民眾減少含糖飲料攝取。石崇良今出席健保署交接受訪說，這個絕對支持，日前在立法院才通過無糖的包裝飲料，在賦稅上給予降低，來鼓勵企業去推出無糖包裝飲料，在這個市售的手搖飲上面也有多項選擇，從有三種、五種、七種，從少糖、無糖到全糖都有不同的選擇。

最重要的是希望國人改變，這個嗜糖的習慣，石崇良打趣說，「那這句話也是在說，我自己啦。我也是從小在台南長大，我們吃的飲食稍微甜一點，我們也不以為意滿習慣的，但是這個生活習慣的改變不容易。」

石崇良表示，希望呼籲整個健康的生活型態，大家慢慢的來調整為少糖少鹽，至於標準的建立，則是政府應該努力的，所以也會請國健署研究那麼怎麼樣去訂出這個少糖、少鹽的標準，或建議搭配各項的衛生教育的活動，讓國人慢慢來調整。

