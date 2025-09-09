快訊

看牙照X光甲狀腺癌風險高？部桃放射師：過度擔憂

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃放射師蘇柏翰澄清，牙科X光的輻射劑量，比搭乘一次國際航班所承受的宇宙輻射還少。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃放射師蘇柏翰澄清，牙科X光的輻射劑量，比搭乘一次國際航班所承受的宇宙輻射還少。圖／衛福部桃園醫院提供

「醫生，牙齒照X光不是有輻射嗎？會不會傷到甲狀腺或身體？」衛福部桃園醫院表示，不少人看牙時常提出這疑問。網路還有謠說「牙科X光會增加甲狀腺癌風險」，讓不少人因此排斥檢查。

部桃影像醫學部放射師蘇柏翰澄清，牙科X光的輻射劑量極低，甚至比搭乘一次國際航班所承受的宇宙輻射還要少，不必過度擔心。

蘇柏翰指出，國民健康署資料顯示，國人1年平均接受的天然背景輻射量約為1.62毫西弗，相較之下，牙科X光的劑量極低，單齒攝影僅0.005毫西弗，全口攝影約0.014毫西弗，不到天然背景輻射的千分之一。核能安全委員會也說明牙科X光屬於能量較低的診斷設備，劑量在合理控制下風險相對極低。

蘇柏翰說明，所有醫療檢查皆依循國際規範，醫師會依病人狀況選擇最合適的檢查方式，同時提供必要的防護措施。例如接受牙科X光時，醫療院所普遍會提供鉛衣或鉛圍脖，有效阻擋不必要的散射輻射，進一步降低暴露劑量。若病人仍有顧慮，醫師與放射師都會耐心說明實際劑量與檢查必要性，協助病人安心接受檢查。

部桃表示，牙科X光在臨床上扮演關鍵角色，是醫師判斷口腔狀況的重要工具，它能清楚呈現蛀牙、牙周病、牙根變化或隱藏病灶，幫助醫師在早期就發現問題。

蘇柏翰提醒，醫療X光的風險極低，但對於口腔疾病的早期診斷與治療卻有極大助益。與其因為毫微劑量的輻射而猶豫不前，不如理性看待檢查帶來的效益。他強調，醫療檢查的目的在於保護健康，民眾若被網路謠言誤導，反而可能錯失及早治療的契機。

輻射 醫師 牙齒 甲狀腺

