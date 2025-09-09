看牙照X光甲狀腺癌風險高？部桃放射師：過度擔憂
「醫生，牙齒照X光不是有輻射嗎？會不會傷到甲狀腺或身體？」衛福部桃園醫院表示，不少人看牙時常提出這疑問。網路還有謠說「牙科X光會增加甲狀腺癌風險」，讓不少人因此排斥檢查。
部桃影像醫學部放射師蘇柏翰澄清，牙科X光的輻射劑量極低，甚至比搭乘一次國際航班所承受的宇宙輻射還要少，不必過度擔心。
蘇柏翰指出，國民健康署資料顯示，國人1年平均接受的天然背景輻射量約為1.62毫西弗，相較之下，牙科X光的劑量極低，單齒攝影僅0.005毫西弗，全口攝影約0.014毫西弗，不到天然背景輻射的千分之一。核能安全委員會也說明牙科X光屬於能量較低的診斷設備，劑量在合理控制下風險相對極低。
蘇柏翰說明，所有醫療檢查皆依循國際規範，醫師會依病人狀況選擇最合適的檢查方式，同時提供必要的防護措施。例如接受牙科X光時，醫療院所普遍會提供鉛衣或鉛圍脖，有效阻擋不必要的散射輻射，進一步降低暴露劑量。若病人仍有顧慮，醫師與放射師都會耐心說明實際劑量與檢查必要性，協助病人安心接受檢查。
部桃表示，牙科X光在臨床上扮演關鍵角色，是醫師判斷口腔狀況的重要工具，它能清楚呈現蛀牙、牙周病、牙根變化或隱藏病灶，幫助醫師在早期就發現問題。
蘇柏翰提醒，醫療X光的風險極低，但對於口腔疾病的早期診斷與治療卻有極大助益。與其因為毫微劑量的輻射而猶豫不前，不如理性看待檢查帶來的效益。他強調，醫療檢查的目的在於保護健康，民眾若被網路謠言誤導，反而可能錯失及早治療的契機。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言