江祖平爆遭下藥性侵 石崇良：若用管制類藥品作為加害工具將嚴查嚴處

八點檔女星江祖平陷入性侵事件，更傳出對方下藥性侵，外界關注管制藥品是否被濫用成迷藥，後續調查進度跟防範措施為何。衛福部長石崇良今天表示，對此事覺得遺憾，再次表達全力支持被害者，已指示依據管制藥品管理條例，先由地方政府衛生局了解，如果從事件裡發現需要再強化之處，會盡快把漏洞補起來。

江祖平今年8月中旬於社群發聲，表示收到私訊控訴遭電視台人員性侵、偷拍，以收到「受害人求助」對外發聲，而隨著事件延燒，牽扯出三立電視台資深副總龔美富之子龔益霆，龔益霆回應爆料與江祖平交往、分手，也揭開江祖平才是當事者，後續她持續於社群發聲，並透露除了她以外，還有其他女性也被騷擾。

對於傳出有下藥一事，石崇良今出席疾管署長交接典禮前受訪指出，覺得很遺憾，再次表達全力支持被害者，不管用任何的方式說出來，已進入調查程序，對於被害者的支持力度也要更強。

石崇良表示，這次事件中，根據媒體報導，若有用到管制類藥品作為加害工具，絕對嚴查嚴處，已指示依據管制藥品管理條例，先由地方政府衛生局了解，到底是哪種藥、如何取得，再按調查結果檢視。他也指出，雖然現在對的管制藥品有一套嚴謹管理方式，但如果從此次事可以找到可再強化的部分，會盡快處理，「把漏洞補起來」。

商品推薦