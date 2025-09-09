台灣彩券中秋樂加碼 加碼總獎金達4.5億元

中秋樂加碼，彩券買起來！台灣彩券公司謝志宏總經理9日宣布114年中秋加碼活動，5款人氣遊戲獎金加碼慶中秋，加碼總獎金達新臺幣4.5億元。

9月15日起「3星彩」及「4星彩」連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起「大樂透」加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；「39樂合彩」也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元；114年台灣彩券中秋加碼共祭出5款遊戲獎金加碼，其中3款遊戲「3星彩」、「4星彩」以及「39樂合彩」也都創下史上最長加碼期數。

最受民眾喜愛的「大樂透」自9月16日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出，或是到10月31日為止。

民眾即日起可到全國各地公益彩券彩券行，指名購買中秋加碼各期的「大樂透」，把握加碼活動期間可以同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重中獎機會。

第五屆玩法全新改版的「3星彩」及「4星彩」於9月15日至10月11日，連續24期壹獎獎金翻倍，「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元，「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元；每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」9月27日起至10月12日連續16天「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金從1,200元提高至1,500元，「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍；「39樂合彩」自9月29日至10月25日連續24期「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元；本次「3星彩」、「4星彩」、「39樂合彩」共3款遊戲各加碼24期均創該遊戲史上最長加碼期數！今年中秋加碼活動舉辦期間跨越多個連續假期，民眾可以趁加碼歡喜相聚買彩券。

