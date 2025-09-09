現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹、呃逆、腹瀉等消化道疾患，其實就是西醫所稱的腸躁症。長期壓力過大容易伴隨頸肩僵痛等症狀，這是由於上半身肌肉長時間處於過緊狀態，難以放鬆所致，同時也影響人體的消化內分泌系統。

陳欣如認為，「肝屬木，主疏泄」、「脾屬土，主運化」，如果肝的疏泄功能出現障礙，則會引起情緒、精神壓力上的異常，導致自律神經的錯亂。按照五行理論，肝木克脾土造成「肝脾不和」的現象時，就會出現消化道失常的症狀，一旦腸子蠕動增加時，就會造成腹瀉。

上班族壓力的累積從壓力荷爾蒙的觀點看來，更是一目了然，過度製造壓力荷爾蒙的對於人體就是毒素，壓力毒殘留體內的是有害的，首當其衝的就是胃腸系統，長時間處在壓力與精神緊張的狀況，容易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結。中醫處理的方式就是疏肝行氣、活血化瘀，症狀嚴重時則要芳香開竅，鎮靜安神。

大腸激躁症在飲食方面，首先對於過敏食物，如蝦、蟹、牛奶、花生等儘量不食或少食用；生冷、冰凍、辛辣、油膩的食物適可而止。少量多餐，細嚼慢嚥，選擇容易消化、富於營養的食品，少飲含糖的碳酸的飲料，養成良好的飲食習慣。

平常飲食可加強攝取食物纖維，有助於減輕腸胃激躁症，通常穀類、豆類、水果及蔬菜是纖維的豐富來源，高纖維食品使結腸輕度擴張，防止進行性的腸道痙攣，纖維也可以保持糞便中的水分，防止大便堅硬。高纖維食品可以避免脹氣和腹脹。對於遇到壓力常是大吃大喝，無肉不歡的大腸激躁症患者，減少肉食的攝入和少量多餐，有助於減輕痙攣疼痛和腹瀉症狀。

陳欣如表示，大部分腸躁症患者屬於受涼易腹瀉類型，應避免食用西瓜、冷飲等寒性食物。患者可以將50克的食鹽炒熱，裝在布袋內熨肚臍周圍，或是胡椒粒填滿肚臍，上面放熱水袋，可減輕腸痙攣引起的腹脹與腹痛。中藥治療以健脾益氣的山藥、扁豆、蓮子、紅棗滋腸健脾，止腹瀉為主，還有枳實、香附、白朮、藿香，去除體內過多的濕氣，維護腸胃道的健康。

當腸子活動力降低時，會發生腹痛與便秘，這類型的病人，可用具有補血滋養作用的當歸，何首烏來幫助排泄，切記不可隨意使用軟便劑以免破壞腸胃蠕動功能。

陳欣如針對大腸激躁症、腹瀉等腸胃虛弱患者設計三種茶飲，以緩解不適症狀：

1.腸胃虛弱的患者可試試補氣健脾茶

材料：西洋參3錢、白芍3錢、甘草2錢

做法：先將所有材料用水洗淨，藥材放入保溫杯或保溫瓶中，沖入1000c.c.的熱水即可飲用。上、下午各飲用500c.c.。可補氣解痙攣，減緩因腸胃道虛弱而腹瀉的症狀。

2. 壓力伴隨濕重型的患者可使用疏肝解鬱茶

材料：藿香3錢克、陳皮3錢，薄荷1錢，可加適量冰糖調味

做法：藿香、陳皮，薄荷、以藥袋包裝，一起放入保溫杯或保溫瓶中，加入1000c.c.的熱水即可飲用。可以去除體內過多的濕氣，對於容易情緒起伏大、煩躁易怒、而有腸胃不適症狀可用。

3. 容易便秘則可使用養血順腸茶

材料：當歸3錢、何首烏2錢、香附2錢

做法：將藥材剪成小塊，有助於沖泡出藥效與成分，所有藥材放入保溫瓶中加入1000c.c.熱水即可喝，分上、下午各喝500c.c.。可養肝補血、滋養津液，以利通便。但是有婦科疾病如月經不調，子宮肌瘤或是其他婦科疾患在喝之前宜詢問中醫師建議，不可自行服用。

