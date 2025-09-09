腳痛是停經害的？「更年期」熱門關鍵字揭曉煩惱

中年女性出門逛個街，才沒走幾步路，就皺著眉頭喊「腳底痛」，甚至抱怨鞋子怎麼越來越不合腳？很多人第一直覺會以為是變胖、穿錯鞋，或只是「累了」，但真相卻比想像中更複雜，答案竟然和「荷爾蒙」有關！

網友聊更年期：盜汗、熱潮紅、失眠最有感！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一年（2024/09/05～2025/09/04）「女性更年期」的熱門關鍵字，圍繞在「雌激素、停經、盜汗、骨質疏鬆、熱潮紅、心悸、失眠」等字眼，顯示大眾對更年期的討論焦點，多半落在「身體突然變熱睡不著」或「骨質流失」這些明顯的症狀。

其中，「雌激素」與「停經」更是核心關鍵字，凸顯大家已經知道荷爾蒙是更年期的主因；「盜汗、熱潮紅、心悸、失眠」則說明這些症狀最讓人受不了，甚至成為網友在論壇、社群上抱怨的日常話題。

腳痛跟停經有關？

相比之下，「腳底痛、足弓塌陷」卻很少出現在更年期的網路討論中。骨科物理治療師洪仰澤提醒，這其實也是停經後雌激素下降所帶來的「隱形副作用」。

雌激素不只是維持骨質密度的關鍵，它同時也影響韌帶和結締組織的彈性。當這些「被動穩定器」逐漸失去支撐力，脛後肌就得拚命撐住足弓，日積月累下來，就可能演變成足弓塌陷與脛後肌肌腱功能障礙（PTTD），也就是俗稱的扁平足。

換句話說，許多中年女性的腳痛，不是因為走太多路或鞋子不合腳，而是更年期荷爾蒙變化導致的。

解方不只在腳：臀部才是「隱藏守門員」！

那要怎麼辦？洪仰澤建議，處理足弓問題時，不能只盯著腳本身。強化臀中肌與臀大肌，讓骨盆更穩定，才不會讓足弓承受過多代償壓力。簡單來說，想要顧好腳，其實得先練屁股！

而且練臀不僅能保護足弓，還能幫助燃脂、雕塑線條，難怪成為這幾年超火的運動趨勢。想知道有哪些運動能同時達到健康與體態管理？更多可以參考2025人氣瘦身運動TOP 10推薦！跑步、瑜珈、游泳都能有效燃脂 。

理解腳痛根本原因 才是最好的治療

從網路聲量來看，大眾普遍把更年期和「盜汗、熱潮紅、失眠」畫上等號，但其實腳痛、足弓塌陷同樣可能是荷爾蒙波動的後座力。許多女性在面對腳痛時，常會自責「是不是太胖？」「是不是鞋子不好？」這樣的無力感比疼痛更折磨。與其一味忍耐或亂買鞋墊，不如從全身結構去理解，並尋求專業協助。當專業醫療能告訴她們：這其實與更年期荷爾蒙變化有關，她們會感覺被理解，信任感也會更高，願意配合復健與訓練。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月05日至2025年09月04日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女性更年期』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

