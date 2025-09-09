乳房重建後紅腫發炎 醫師提醒早期沖洗可保住義乳

乳癌病人接受乳房切除與義乳重建後，仍可能面臨發炎、感染等併發症。醫師提醒，術後若出現紅腫、灼熱等症狀，應及早就醫，並非所有情況都需要移除義乳，透過導管放置及生理食鹽水沖洗，仍有機會保住義乳，減少病人身心的二度創傷。

台北慈濟醫院整形外科醫師魏林瑰指出，乳房重建不只是外型修復，也是心理重建的重要歷程。美國研究顯示，乳癌切除病人中有高達77.9%出現社交減少情形，另有15.7%至46.5%可能出現憂鬱，甚至被診斷為憂鬱症。但義乳植入後仍有部分併發症，包括因電療造成變形、少數患者因傷口癒合不良導致皮膚壞死，較常見的則是皮膚炎與感染，美國統計感染率約2.54%至3.91%。

他說明，過往醫界若懷疑植體感染，通常會建議開刀移除，讓病人再次面對外觀改變的衝擊。但臨床觀察發現，不是所有紅腫熱痛都能培養出細菌，有些病人只是身體對外來物的反應。這時若抗生素治療無效，可考慮導管引流與沖洗處置。

58歲黃女士就是案例之一。她因乳癌接受右側乳房切除並同時植入矽膠義乳，術後初期恢復良好，但兩個多月後出現局部疼痛與紅腫，抗生素治療無效且症狀加劇。魏林瑰為她置入兩條導管，每日以生理食鹽水進行義乳沖洗，三天後紅腫緩解，一週後順利出院，義乳也得以保留。

魏林瑰提醒，乳癌病人術後往往須在多科別治療間奔波，務必遵照醫囑回診，才能及早發現問題。他也建議，養成規律作息、運動與均衡飲食，並維持心理健康，有助降低發炎及併發症風險。

