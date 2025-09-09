聽新聞
0:00 / 0:00
不能對臉吹！手持小風扇用錯反中暑 日醫師教正確涼爽吹法
根據日媒「共同通信」報導，炎炎夏日，攜帶型小風扇幾乎成為人手一支的消暑神器，不過專家提醒，用錯方式反而可能讓中暑風險更高，甚至還有發生電池爆炸與起火的案例，在使用上必須謹慎小心。
日本醫師谷口英喜指出，當氣溫超過攝氏35度時，小風扇吹出的不再是涼風，而是熱風。這不僅可能阻礙汗水蒸發，還會讓皮膚表面吸收更多熱能，加重體內負擔。他強調「先在較涼爽的環境裡，用噴霧弄濕頸部或胸口，再搭配使用小風扇，效果更佳」。
在使用手持式風扇時切記不要對著臉直吹，長時間把風直接吹向臉部，會導致眼睛乾澀，嚴重時甚至可能傷害角膜。專家建議，使用時應注意避免風口對準眼睛。除了中暑風險之外，日本製品評估技術機構（NITE）統計，在2020年至2024年間，至少發生40起小風扇電池相關事故，包括破裂、冒煙與起火。原因多半是多次摔落鋰電池或放在高溫環境下，導致電池劣化，電子迴路短路後就可能爆炸。
專家提醒，攜帶型小風扇雖然方便，但使用時要掌握三個原則：避免在酷熱環境長時間直吹、避免長時間對著眼睛、避免高溫或重摔導致電池受損。適當使用才能真正達到消暑效果，不會讓「清涼小幫手」變成健康的潛在風險。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言