不能對臉吹！手持小風扇用錯反中暑 日醫師教正確涼爽吹法

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒指出正確使用小風扇的注意事項。示意圖／Ingimage
根據日媒「共同通信」報導，炎炎夏日，攜帶型小風扇幾乎成為人手一支的消暑神器，不過專家提醒，用錯方式反而可能讓中暑風險更高，甚至還有發生電池爆炸與起火的案例，在使用上必須謹慎小心。

日本醫師谷口英喜指出，當氣溫超過攝氏35度時，小風扇吹出的不再是涼風，而是熱風。這不僅可能阻礙汗水蒸發，還會讓皮膚表面吸收更多熱能，加重體內負擔。他強調「先在較涼爽的環境裡，用噴霧弄濕頸部或胸口，再搭配使用小風扇，效果更佳」。

在使用手持式風扇時切記不要對著臉直吹，長時間把風直接吹向臉部，會導致眼睛乾澀，嚴重時甚至可能傷害角膜。專家建議，使用時應注意避免風口對準眼睛。除了中暑風險之外，日本製品評估技術機構（NITE）統計，在2020年至2024年間，至少發生40起小風扇電池相關事故，包括破裂、冒煙與起火。原因多半是多次摔落鋰電池或放在高溫環境下，導致電池劣化，電子迴路短路後就可能爆炸。

專家提醒，攜帶型小風扇雖然方便，但使用時要掌握三個原則：避免在酷熱環境長時間直吹、避免長時間對著眼睛、避免高溫或重摔導致電池受損。適當使用才能真正達到消暑效果，不會讓「清涼小幫手」變成健康的潛在風險。

