首波鋒面何時到 天氣風險：此時有機會

秋天了，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今指出，下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，可以繼續觀察。

最近天氣，薛皓天指出，這兩天水氣稍多，各地上午晴時多雲，午後受熱力作用雲量增多，近山區及山區局部有雷陣雨，平地局部有短暫陣雨，山區偶有較大雨勢。中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫。

薛皓天指出，周四起高壓增強西伸，台灣附近大致為東南到偏南風環境，不過海峽大致為西南風，晨間在西半部沿海局部有短暫雨機會。上午晴時多雲，午後配合熱力作用雲量增多，局部有雷陣雨，降雨大致落在西半部近山區及各地山區，山區仍易有較大雨勢發生，大台北地區及平地局部仍有短暫陣雨。

薛皓天說，周五至周末持續受高壓外圍東南到偏南風影響，水氣偏少，晨間西半部局部仍有短暫雨機會，上午晴時多雲，午後雲量稍增多，午後雷陣雨進一步往山區移動，平地大致多雲時晴，近山區局部有短暫陣雨。白天晴朗，受東南風背風沉降增溫作用影響，預估大台北及西半部局部可達36度或以上高溫。

近期大致受太平洋高壓壟罩影響，天氣較為穩定、高溫炎熱，午後降雨趨於近山區，薛皓天表示，預估將維持夏季型態天氣至下周二，下周中後期天氣有較高不確性。

薛皓天說，下周二起太平洋高壓減弱，在菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過看來無明顯熱帶擾動發展。下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，但其他模式中有不同看法，後續需觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

