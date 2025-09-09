首波鋒面何時到 天氣風險：此時有機會
秋天了，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今指出，下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，可以繼續觀察。
最近天氣，薛皓天指出，這兩天水氣稍多，各地上午晴時多雲，午後受熱力作用雲量增多，近山區及山區局部有雷陣雨，平地局部有短暫陣雨，山區偶有較大雨勢。中午時段感受炎熱，中南部及大台北地區局部有36度左右高溫。
薛皓天指出，周四起高壓增強西伸，台灣附近大致為東南到偏南風環境，不過海峽大致為西南風，晨間在西半部沿海局部有短暫雨機會。上午晴時多雲，午後配合熱力作用雲量增多，局部有雷陣雨，降雨大致落在西半部近山區及各地山區，山區仍易有較大雨勢發生，大台北地區及平地局部仍有短暫陣雨。
薛皓天說，周五至周末持續受高壓外圍東南到偏南風影響，水氣偏少，晨間西半部局部仍有短暫雨機會，上午晴時多雲，午後雲量稍增多，午後雷陣雨進一步往山區移動，平地大致多雲時晴，近山區局部有短暫陣雨。白天晴朗，受東南風背風沉降增溫作用影響，預估大台北及西半部局部可達36度或以上高溫。
近期大致受太平洋高壓壟罩影響，天氣較為穩定、高溫炎熱，午後降雨趨於近山區，薛皓天表示，預估將維持夏季型態天氣至下周二，下周中後期天氣有較高不確性。
薛皓天說，下周二起太平洋高壓減弱，在菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過看來無明顯熱帶擾動發展。下周後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來第一道鋒面機會，但其他模式中有不同看法，後續需觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言