大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明大氣不穩定，午後山區強對流發展，慎防大雷雨。本報資料照片
出門要防曬，也要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天各地多雲時晴，白天仍偏熱。太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生。

今各地區氣溫為：北部24至36度、中部23至35度、南部24至36度及東部22至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周四至周六「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗穩定；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小。下周日、一(14、15日)持續受「太平洋高壓」影響，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部少量降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

