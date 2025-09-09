聽新聞
健康你我他／寫作閱讀增新知 運動唱歌交朋友

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
拾起羽球拍，參加社團精進球技，運動交友心情隨之愉快。圖／劉惠玲提供
拾起羽球拍，參加社團精進球技，運動交友心情隨之愉快。圖／劉惠玲提供

兩年前，欣喜迎來屆齡退休生活，除了與另一半規畫了幾趟非常憧憬的旅行外，便是賦閒在家。漸漸四肢不勤，又腦袋空泛缺乏思考，驚覺連記憶都退化了，得常找鑰匙、錢包、證件等物，或是自問每天該補充的營養素吃了沒？答案常常是「好像有又好像沒有」。

深自體會該好好訓練開始下降的腦力，我覺得最快能著手的是：重拾閱讀的習慣，可以涉獵不同領域讀取新知，思考反芻為寫作的材料，構思文章隨筆，若有佳作則嘗試投稿，為生活增添樂趣，這是我健腦第一步。

其次，是與另一半每天戶外健走近萬步，運動可促使身體與大腦血液循環，交換新鮮氧氣、新陳代謝。根據報導肌力與腦力訓練的重點，在於每天做一點點，而非一次做很多，是持久耐力戰，不可怠惰懶散。

還要選擇一項有興趣的技能動腦學習，所以我開始認識音符學唱歌，一周學唱一首歌，讓另一半或朋友驗收我的成績；另一半則拾起羽球拍，參加社團一周兩個時段精進球技。學習路上可以刺激思維，延伸社交互動，更與同伴交換想法，把學習的知識分享，心情隨之愉快。

以上幾種方式能進行流暢，則動腦時間增加不少，擺脫曾經鎮日的發呆放空，現在盡量讓自己腦袋忙起來，努力抵抗失智找上門，真心不願因為自己而拖累家人的生活品質。

健走 失智 家人 社交 動腦

