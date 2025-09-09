聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／寫作閱讀增新知 運動唱歌交朋友
兩年前，欣喜迎來屆齡退休生活，除了與另一半規畫了幾趟非常憧憬的旅行外，便是賦閒在家。漸漸四肢不勤，又腦袋空泛缺乏思考，驚覺連記憶都退化了，得常找鑰匙、錢包、證件等物，或是自問每天該補充的營養素吃了沒？答案常常是「好像有又好像沒有」。
深自體會該好好訓練開始下降的腦力，我覺得最快能著手的是：重拾閱讀的習慣，可以涉獵不同領域讀取新知，思考反芻為寫作的材料，構思文章隨筆，若有佳作則嘗試投稿，為生活增添樂趣，這是我健腦第一步。
其次，是與另一半每天戶外健走近萬步，運動可促使身體與大腦血液循環，交換新鮮氧氣、新陳代謝。根據報導肌力與腦力訓練的重點，在於每天做一點點，而非一次做很多，是持久耐力戰，不可怠惰懶散。
還要選擇一項有興趣的技能動腦學習，所以我開始認識音符學唱歌，一周學唱一首歌，讓另一半或朋友驗收我的成績；另一半則拾起羽球拍，參加社團一周兩個時段精進球技。學習路上可以刺激思維，延伸社交互動，更與同伴交換想法，把學習的知識分享，心情隨之愉快。
以上幾種方式能進行流暢，則動腦時間增加不少，擺脫曾經鎮日的發呆放空，現在盡量讓自己腦袋忙起來，努力抵抗失智找上門，真心不願因為自己而拖累家人的生活品質。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言