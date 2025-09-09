巴金森最愛問／巴金森患者另有慢性病 帶藥回診請醫師整合

患有巴金森病的陳大姐，多年來病況穩定，不僅持續工作，也能自在出遊。日前卻突然出現頭部擺動、身體扭動等不自主症狀，以為是巴金森病症狀，就醫檢查才發現血糖值破表。原來她因天熱常喝含糖飲料，使既有糖尿病惡化，進而引發舞蹈症。

巴金森病多出現在60歲以上長者，病友常合併心血管或糖尿病等慢性病。研究顯示，糖尿病友罹患巴金森病的風險是一般人兩倍以上。高雄市民生醫院神經內科主任曾靜娟提醒，若巴金森病與慢性病藥物未整合，可能產生症狀與副作用混淆或交互作用等，更不利控制。建議病友勤記錄血壓、血糖及藥效，一旦不適，就要回診調整。

曾靜娟說，治療上，巴金森病與慢性病的配合十分重要，例如巴金森病會使胃部排空較慢，部分病友吃得少，若合併服用糖尿病藥物，容易低血糖。而低血糖可能加劇認知障礙或失智風險，導致惡性循環。建議合併糖尿病的巴友，日常同步監控藥效作用時間和血糖值，服用巴金森藥物後外出運動，可適當補充點心，例如水果、巧克力等，避免低血糖影響疾病控制的效果。

若巴友合併心血管疾病，利尿劑或血管收縮素II受體阻斷劑等降壓藥，容易造成姿勢性低血壓。曾靜娟指出，部分巴金森藥物，如多巴胺促效劑等也可能出現低血壓副作用，若同時服用卻未整合，恐導致暈厥跌倒。可與心臟科醫師協調服藥時間，避開交互作用，千萬不要自行停減藥。

遵醫囑服藥、規律回診，對許多病人來說並不容易。曾靜娟說，臨床上合併慢性病的巴金森病友，可能三天兩頭跑醫院到不同科別就診拿藥；一次需服好幾種，時間與方式各異。雖然健保系統能看出用藥，醫師多會協助留意，但曾靜娟建議，病友若生活中出現不適，應及時回診，並帶著慢性病藥物請神經內科醫師評估。

她補充，最重要的是自我管理，每天測量並記錄血壓、血糖，以及藥效與副作用，回診時提供醫師參考。也可運用藥盒或提醒App，方便記得吃藥時機。規律運動，不僅能延緩退化、改善肌力和平衡，降低跌倒風險，也能控制慢性病。

