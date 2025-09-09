聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／「吃播」療癒有陪伴感 長者觀看刺激食欲

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
家中長輩出現輕微食欲下降、無明顯疾病表現時，可嘗試以吃播影片來刺激增進食欲。 圖／AI生成
家中長輩出現輕微食欲下降、無明顯疾病表現時，可嘗試以吃播影片來刺激增進食欲。 圖／AI生成

看別人吃東西是一種樂趣嗎？研究指出，經常收看美食節目，會讓體內激素分泌，尤其「吃播（Mukbang）」的咀嚼聲療癒、互動，有陪伴感。

董氏基金會食品營養中心引述2021年發表於「Journal of Medical Internet Research」的報告，觀看吃播並同時進食者，比獨自用餐者攝取更多食物。

咀嚼聲刺激想像 能緩解獨居者孤單

「吃播」是指創作者在鏡頭前享用食物的影片，如家庭料理、外食試吃、文化飲食分享等。

隨著YouTube等網路平台與行動裝置普及，吃播在全球快速流行，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，雖多數人觀看吃播是娛樂性質，但吃播其實也展現潛在健康價值。

許惠玉指出，吃播影片的內容會影響飲食行為，當看到他人進食、聽到咀嚼聲音，能激發食欲與味覺想像。對獨居者來說，吃播影片就像是一個陪伴者，可模擬共食情境，緩解孤單與寂寞，多了陪伴感與社交連結。

輔助進食非治療 厭食要找專業醫療

老年人常見食欲減退、食量減少，有不同程度的厭食現象，漸漸導致肌少症、衰弱、營養不良。全球有超過五分之一的長輩老年性厭食症，許惠玉說，老年性厭食症成因多元，包含生理功能改變、慢性疾病與多重用藥、心理社會因素等。獨居長者因缺乏人際互動、孤獨、備餐困難等，會降低吃東西的欲望，更是老年性厭食症高危險群。

近年來流行的美食吃播，結合了視覺、聽覺享受，以及陪伴與娛樂效果，許惠玉認為，具有潛在的健康價值，可善用吃播輔助改善長者食欲。不過，吃播僅為輔助性工具，非治療手段，需多元介入從根本改善；若持續沒食欲，應即時尋求專業醫療介入。

家中長輩出現輕微短期的食欲下降、無明顯疾病表現時，可嘗試以吃播影片來刺激進食行為。許惠玉提醒，影片主播的進食行為與自身健康狀況可能不同，不可盲目模仿，有疑慮請諮詢專業人員。

吃播 獨居 長輩 孤獨 療癒 網路 食欲 影片 老年人 老年性厭食症

延伸閱讀

老年厭食症衝擊健康 用餐看吃播助喚醒長輩食慾

無糖飲料真的健康嗎？董氏：小心隱藏「人工添加物」陷阱

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

肌肉流失無聲無息！50歲後「6種食物、2類運動」有效保持肌肉質量

相關新聞

醫院健康永續ESG評選 護理人力成關鍵

由聯合報健康事業部與財團法人厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項，成...

雙鐵監測軌道溫度 灑水、限速顧安全

台鐵曾因鋼軌溫度過高而挫曲，導致列車脫軌，天氣愈來愈熱，台灣雙鐵如何面對極端高溫挑戰？台鐵表示，已設置智慧軌溫偵測系統，...

工程專家逾半 環團砲轟環委名單

環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環...

健康你我他／寫作閱讀增新知 運動唱歌交朋友

兩年前，欣喜迎來屆齡退休生活，除了與另一半規畫了幾趟非常憧憬的旅行外，便是賦閒在家。漸漸四肢不勤，又腦袋空泛缺乏思考，驚覺連記憶都退化了，得常找鑰匙、錢包、證件等物，或是自問每天該補充的營養素吃了沒？答案常常是「好像有又好像沒有」。

秋季養生首重「潤肺」 白色食物防秋燥

「白露」節氣剛過，代表正式揭開秋天序章，中醫師張家蓓提醒，秋天屬於五行中的「金」，對應顏色為「白色」，是「養肺」的重點季節，也為迎接寒冬做好準備。

巴金森最愛問／巴金森患者另有慢性病 帶藥回診請醫師整合

患有巴金森病的陳大姐，多年來病況穩定，不僅持續工作，也能自在出遊。日前卻突然出現頭部擺動、身體扭動等不自主症狀，以為是巴金森病症狀，就醫檢查才發現血糖值破表。原來她因天熱常喝含糖飲料，使既有糖尿病惡化，進而引發舞蹈症。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。