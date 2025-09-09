健康主題館／「吃播」療癒有陪伴感 長者觀看刺激食欲
看別人吃東西是一種樂趣嗎？研究指出，經常收看美食節目，會讓體內激素分泌，尤其「吃播（Mukbang）」的咀嚼聲療癒、互動，有陪伴感。
董氏基金會食品營養中心引述2021年發表於「Journal of Medical Internet Research」的報告，觀看吃播並同時進食者，比獨自用餐者攝取更多食物。
咀嚼聲刺激想像 能緩解獨居者孤單
「吃播」是指創作者在鏡頭前享用食物的影片，如家庭料理、外食試吃、文化飲食分享等。
隨著YouTube等網路平台與行動裝置普及，吃播在全球快速流行，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，雖多數人觀看吃播是娛樂性質，但吃播其實也展現潛在健康價值。
許惠玉指出，吃播影片的內容會影響飲食行為，當看到他人進食、聽到咀嚼聲音，能激發食欲與味覺想像。對獨居者來說，吃播影片就像是一個陪伴者，可模擬共食情境，緩解孤單與寂寞，多了陪伴感與社交連結。
輔助進食非治療 厭食要找專業醫療
老年人常見食欲減退、食量減少，有不同程度的厭食現象，漸漸導致肌少症、衰弱、營養不良。全球有超過五分之一的長輩有老年性厭食症，許惠玉說，老年性厭食症成因多元，包含生理功能改變、慢性疾病與多重用藥、心理社會因素等。獨居長者因缺乏人際互動、孤獨、備餐困難等，會降低吃東西的欲望，更是老年性厭食症高危險群。
近年來流行的美食吃播，結合了視覺、聽覺享受，以及陪伴與娛樂效果，許惠玉認為，具有潛在的健康價值，可善用吃播輔助改善長者食欲。不過，吃播僅為輔助性工具，非治療手段，需多元介入從根本改善；若持續沒食欲，應即時尋求專業醫療介入。
家中長輩出現輕微短期的食欲下降、無明顯疾病表現時，可嘗試以吃播影片來刺激進食行為。許惠玉提醒，影片主播的進食行為與自身健康狀況可能不同，不可盲目模仿，有疑慮請諮詢專業人員。
