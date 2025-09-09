聽新聞
JR鋼軌熱到變形 日本「冰敷」降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

最新全球氣候報告顯示，今年四月、五月均為史上第二熱月份，相較工業化前溫度分別高了攝氏一點五一度、一點四度，極端高溫也影響全球軌道建設日本熊本ＪＲ鹿兒島本線去年八月曾發生高溫導致軌道變形，ＪＲ當時派人搬出大冰塊替軌道「冰敷」降溫。

根據中央氣象署分析，台灣今年四月平均溫度為攝氏廿三點四度，比氣候值廿三點三度高出○點一度；今年五月平均溫度為廿六點四度，比氣候值廿五點九度高出○點五度；今年六月平均氣溫為廿八點七度，比氣候值廿八度高了○點七度，且累積平均高溫日數與氣候值一樣都是三天。

今年七月則受到多個颱風及外圍環流影響，平均氣溫為廿八點四度，比氣候值低○點六度；但八月溫度再提高，平均溫度為廿八點八度，較氣候值廿八點六度高了○點二度。

台鐵公司表示，各國軌溫監測及降溫方式雷同，台灣沒有比較落後。英國、法國、德國在面對鋼軌溫度過高時，會實施限速措施，以減少軌道因熱膨脹導致的彎曲或變形風險。

台鐵公司說，台日皆設軌溫監測並訂高溫門檻，日本達攝氏四十五度派人巡查，台灣則是達攝氏五十度啟動ＳＯＰ。

