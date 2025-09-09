雙鐵監測軌道溫度 灑水、限速顧安全

台鐵曾因鋼軌溫度過高而挫曲，導致列車脫軌，天氣愈來愈熱，台灣雙鐵如何面對極端高溫挑戰？台鐵表示，已設置智慧軌溫偵測系統，軌溫逾五十度就會啟動SOP；高鐵也在車站及沿線設置鋼軌溫度偵測器，若溫度達標就會啟動自動告警，也在左營站裝設水霧設備，幫助列車空調系統散熱。

九年前，台鐵一列從台東經花蓮開往彰化站的莒光號列車，在富里、東竹間出軌，當時氣溫雖僅攝氏卅六度，但鋼軌溫度卻高達攝氏六十三度，使鋼軌挫曲。

台鐵工務處長謝曜宇表示，發生上述出軌事件後，當年就在全台工務段、工務分駐所設置智慧軌溫偵測系統，隨時監控鋼軌溫度，並依SOP作業。

台鐵路線科程序員王政傑說明，若軌溫達五十度會通知人員不得移動道岔、逾五十五度派員前往巡查路線，人工灑水降溫，若發生異常、些微挫曲，經人工檢視沒問題後，列車降速至卅公里滿速行駛；若達六十度就會通知道班人員整備機具並加強巡檢；軌溫逾六十五度列車暫停行駛。

王政傑表示，目前軌道已改為「長焊鋼軌」，透過強力扣件，把軌道牢牢鎖在枕木上且沒有接縫，主要是減少噪音、提高舒適度，此後幾乎不會有鋼軌挫曲甚至斷裂的情況。

高鐵於左營站月台下方裝設水霧設備，偵測到溫度飆到攝氏卅八度時就會啟動。圖／高鐵公司提供

高鐵公司表示，他們透過設置在車站及沿線的「鋼軌溫度偵測器」來監控鋼軌溫度與安全性，偵測數據可即時與行控中心連線，當溫度達到各級告警標準時，系統會啟動自動告警。鋼軌溫度達六一至六四點九度時，列車行經受影響區域，須臨時限速至每小時一二○公里；鋼軌溫度高於六十五度時，就需暫停列車運轉。

高鐵強調，營運迄今，從未發生過因鋼軌溫度過高而造成速限或停駛的狀況，但每日營運會議中，仍會針對前日鋼軌溫度情況進行專項確認。

此外，為讓列車降溫、提高空調效益，高鐵自二○一二年起於高鐵左營站月台下方裝設水霧設備，當偵測到攝氏卅八度時就會啟動，利用水霧降低月台下方溫度，幫助列車空調系統散熱。

