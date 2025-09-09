彭啓明：請環團尊重環委專業 勿有成見

第二屆環評委員環工背景占半數以上，環團批淪為「環境工程聯誼同樂會」，提出這份環委任命名單的環境部長彭啓明，也成了眾矢之的。彭啓明指出，環評是專業獨立審查，並嚴格執行委員利益迴避制度，他請環團尊重環評委員專業審查能力，不要先有成見，未審先判。

彭啓明指出，環評工作和過去已不相同，必須著重跨領域整合，單一委員會名單難以涵蓋所有專業面向。專案小組初審或審查會議，已多次彈性加邀一至三位外部專家學者參與，如醫療、公衛、氣候、生態等領域，並配合行政院推動的平行作業機制，於涵蓋都市計畫、土地徵收、野生動物保育或文化資產等議題時，邀請相關主管機關出席會議提供專責意見。

彭啓明說，非常感謝環團的關心，未來將會在個案初審或審查會議，多邀請各領域專家，同時相關部會均會提供意見，環委均須恪遵利益迴避原則，經專案小組初審、大會討論合議作出決議，絕不是集權獨斷。

環境部環境保護司補充，環工屬生活環境範疇，涵蓋空氣品質、噪音、振動、水資源、廢棄物與資源循環、土壤與地下水等多項子領域。本屆委員有長期從事健康風險評估、大氣化學、廢棄物資源化、水處理與地下水整治等專家，可在環評審查中提出具體、可行的預防與減緩措施。

