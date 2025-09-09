聽新聞
冷眼集／頻放行開發案 環委淪橡皮圖章

聯合報／ 本報記者李柏澔

本該專業獨立審查的環評委員，近年來，在多項重大開發案大開綠燈，從四接到北宜高鐵，環評獨立審議蕩然無存；當氣候變遷與公眾健康成為全球關注焦點，新出爐的環評委員組成又逆勢而行，讓工程、環工背景委員掛帥，更讓人質疑，環評委員是否已淪為護航開發的橡皮圖章？

近兩年來，多項重大開發案的環評審查過程飽受爭議，其中，又以台電四接最具代表性。二○二三年七月七日，在四接第五次初審會議，為求會議順利，專案小組主席簡連貴竟擅自更改會議地點並改採線上會議，史上頭一遭，挨批黑箱會議。

年初，四接初六審會議，多名與會人士不滿環評會的程序問題，衝上主席台要求散會，然而十名與會環評委員中，有九名投下贊成票，以壓倒性票數強行通過兩案併陳，並將其送入環評大會。環團接獲台電內部吹哨者爆料，揭露協和電廠內土壤汙染濃度超標，環評委員視而不見，四接案成功關闖環評大會。

但上個月，基隆市環保局公告協和電廠全區四十五公頃，為土壤汙染管控制場址，要求協和電廠在半年內提出汙染控制改善計畫，改善完成前，不能進行其他開發行為。

備受爭議的北宜高鐵延伸案，也是如出一轍，儘管有環評委員直言全案爭議未解，但仍在八月廿日的環評大會上一次通過。

在一連串的開發案快閃通過下，外界對環評的公正性與專業性已經畫上大問號。而如今氣候變遷與公眾健康成為全球關注焦點，新出爐的環評委員卻讓環工背景集權獨大，無疑將環評決策導向了工程至上的思維。

面對外界排山倒海的質疑，環境部必須正面回應，並徹底檢討失靈的環評制度，否則台灣環境，將在一次又一次的橡皮圖章操弄下，被開發案吞噬殆盡，台灣的永續發展承諾淪為空談。

