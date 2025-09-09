聽新聞
工程專家逾半 環團砲轟環委名單

聯合報／ 記者李柏澔李芯／台北報導
環團昨天在立法院舉行「北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單」記者會。抗議環境部公布第二屆環評委員名單，批評「工程專業壟斷」。記者林伯東／攝影
環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環委有十二人，工程環工專家集權獨大，同時也點名數位不適任環委，要求退回本屆環委名單、全面翻修環評法。

環保團體昨召開記者會表示，十四位民間環委中，有九名為環工的學術背景、一名海洋工程背景，創新高，若加上官方代表中的工程背景者，工程環委占比高達百分之五十七。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

台灣野蠻心足生態協會理事長王醒之點名，海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴正是四接開發案初審中，密室逃脫審查的環評會議主席，這是台灣環評史上永遠抹不掉的汙點，對於簡的回鍋，不難想像環評一言堂將會是接下來的常態。

台灣生態學會理事楊國禎指出，外聘專家中與自然生態系統有關的只有兩位，已是歷來最少，其中台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬，被參與生態保育實務的單位或人員認為，根本不會發揮應有的職責與義務。

彰化縣環保聯盟副理事長張淑芬批評，環委、成功大學環境工程學系教授吳義林過去主張PM2.5境內汙染源來自汽機車、商業排放和揚塵，不承認南部工廠帶來的空汙危害，形同環境部的御用學者。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，環評委員會被中華民國環境工程學會壟斷，該學會理事長、秘書長、理事及監事都是本屆環委，環境部應主動釐清該學會的贊助商與環境部正在審查中的案件有哪些。環團籲請跨黨派立委，共同凍結環境部的環評會議等預算。

簡連貴回應，他都是本著專業立場，以客觀、公正的態度盡到環評委員應該善盡的責任，希望與環團一起努力，共同維護台灣的環境永續。李培芬說，身為環評委員，會把自己該做的事情做好。

吳義林則強調，從沒說過南部工廠沒有危害空氣，過去提出移動汙染源、境外汙染等概念時，都不被社會大眾所接受，後來陸續有證據證明他當初的論點。他都是按照科學的資料來論述，環團對他的意見同意與否，都可以做科學上的討論。

環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環...

