明星養老院 高雄場熱賣

金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助的舞台劇「明星養老院」2.0 ，11月8日、9日將在高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠表示，「明星養老院」演員檔期超滿，時隔3年才有機會再度巡演，能湊在一起真不容易。

「明星養老院」談明星也談人生，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人在劇中都有精彩歌舞演出，其中方文琳康復後首度開嗓唱歌，許多歌迷相當期待。

王偉忠看著「老戰友」及新加入的羅美玲，發現有人變老了，也有人變年輕了，笑說，歡迎觀眾11月到高雄看「明星養老院」，當自己的大明星。目前高雄場票券熱賣中，購票請洽udn售票網。

