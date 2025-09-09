聽新聞
0:00 / 0:00

明星養老院 高雄場熱賣

聯合報／ 本報訊
王偉忠監製舞台劇「明星養老院」將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。圖／金星文創提供
王偉忠監製舞台劇「明星養老院」將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。圖／金星文創提供

金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助的舞台劇「明星養老院」2.0 ，11月8日、9日將在高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠表示，「明星養老院」演員檔期超滿，時隔3年才有機會再度巡演，能湊在一起真不容易。

「明星養老院」談明星也談人生，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人在劇中都有精彩歌舞演出，其中方文琳康復後首度開嗓唱歌，許多歌迷相當期待。

王偉忠看著「老戰友」及新加入的羅美玲，發現有人變老了，也有人變年輕了，笑說，歡迎觀眾11月到高雄看「明星養老院」，當自己的大明星。目前高雄場票券熱賣中，購票請洽udn售票網。

養老 王偉忠 高雄市

延伸閱讀

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

被爆劉文正弟子愛慕 60歲玉女掌門人認了：幸好沒交往

見沈玉琳暴瘦以為瘦身有成！羅美玲同罹怪病「心臟亂跳」

羅美玲「弟玩燒日曆」租屋處起火！房東氣炸趕回山上

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

醫院健康永續ESG評選 護理人力成關鍵

由聯合報健康事業部與財團法人厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項，成...

雙鐵監測軌道溫度 灑水、限速顧安全

台鐵曾因鋼軌溫度過高而挫曲，導致列車脫軌，天氣愈來愈熱，台灣雙鐵如何面對極端高溫挑戰？台鐵表示，已設置智慧軌溫偵測系統，...

工程專家逾半 環團砲轟環委名單

環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環...

廣角鏡／月全食 烏雲攪局

天文迷期待的月全食昨凌晨登場，歷時五小時卅分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在昨凌晨一時卅分「食既」至二時五十...

JR鋼軌熱到變形 日本「冰敷」降溫

最新全球氣候報告顯示，今年四月、五月均為史上第二熱月份，相較工業化前溫度分別高了攝氏一點五一度、一點四度，極端高溫也影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。