聽新聞
0:00 / 0:00

台南西門商場再造 盼修舊如舊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南西門商場是南部重要的布料集散地，以服飾店、成衣店等相關產業為主，更能看見老裁縫師製作西服的手藝。記者萬于甄／攝影
台南西門商場是南部重要的布料集散地，以服飾店、成衣店等相關產業為主，更能看見老裁縫師製作西服的手藝。記者萬于甄／攝影

台南精華地段的古蹟西市場近期重新開幕吸引人潮，緊鄰市場的西門商場也營運92年，為中南部重要的布料集散地、更是老台南人共同的記憶，商家也盼「修舊如舊」、改善環境，昨經濟部、市府等單位會勘，立委喊話趕緊整修，讓人潮外溢至此。

南市財稅局說明，為加速縫合西門商場與西市場兩側景觀，西門商場環境再造計畫第2期統包工程獲核定1750萬元預算，預計本月發包，將整合商場內原有照明、管線、消防指示燈，及增設監視系統等，另破損地坪重新鋪設，改善公共區域環境，東側廊道則設置歷史脈絡展示空間。

市府市場處表示，未來規畫朝向「歷史廊道」方向發展，讓古蹟市場與商場帶動周邊街區共榮發展。

西市場為L型，與國華街、中正路平行，市場東側緊鄰的即是西門商場，最早販售流行商品，後來轉型為布市。

西門商場發展協會理事長葉素汝說，商場內約41家店面，業別種類以布莊、服飾材料等為主，且建物以阿里山木材為建材，採用榫接建築工法打造兩層樓的回字型建築，如今已相當罕見。

「很多人會誤以為西門商場就是西市場！」葉素汝指出，兩者性質不同，且商場一直以來客群固定，也沒有想蹭西市場熱潮，希望能將商場外露的電線重新整理，並規畫亮點。

立委陳亭妃邀經濟部商業署及南市財稅局、經發局等單位會勘西門商場，陳亭妃說，近期西市場古蹟重建整修重新開幕，該如何把西市場、商場的故事呈現？而市府編列商場環境再造計畫第2期，先前因一般性補助款而卡關，目前透過追加預算方式重新啟動，建議應同時把布市歷史人文故事透過時光廊道的方式完整展現，相信能使觀光人潮外溢。

有西門商場的商家表示，希望環境再造時能夠修舊如舊，「千萬別修舊如新，否則就失去了商場原有的氛圍」。

台南 古蹟 陳亭妃

延伸閱讀

台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

盤點台南淹水區治水策略 陳亭妃籲政院治水預算「讓人民有感」

災後台南石綿瓦處理量能不足 陳亭妃兩度質詢盼中央協助

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

相關新聞

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚...

醫院健康永續ESG評選 護理人力成關鍵

由聯合報健康事業部與財團法人厚生基金會舉辦「二○二五健康永續ESG評選」，為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項，成...

雙鐵監測軌道溫度 灑水、限速顧安全

台鐵曾因鋼軌溫度過高而挫曲，導致列車脫軌，天氣愈來愈熱，台灣雙鐵如何面對極端高溫挑戰？台鐵表示，已設置智慧軌溫偵測系統，...

工程專家逾半 環團砲轟環委名單

環境部第二屆環評委員名單引發環團強烈反彈，批評環境部長彭啓明讓醫療、公衛、氣候相關專業環委「被消失」，廿一名環委中工程環...

廣角鏡／月全食 烏雲攪局

天文迷期待的月全食昨凌晨登場，歷時五小時卅分。中央氣象署表示，此次月全食最精華的時段落在昨凌晨一時卅分「食既」至二時五十...

JR鋼軌熱到變形 日本「冰敷」降溫

最新全球氣候報告顯示，今年四月、五月均為史上第二熱月份，相較工業化前溫度分別高了攝氏一點五一度、一點四度，極端高溫也影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。